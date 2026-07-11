Qué dice la ciencia sobre los alimentos fermentados y su impacto en la salud intestinal y la inflamación

Los alimentos fermentados se han convertido en protagonistas de numerosas investigaciones por su posible aporte a la salud. La evidencia científica disponible indica que su consumo habitual podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal y contribuir a disminuir algunos marcadores de inflamación, aunque los especialistas aclaran que sus efectos dependen del conjunto de los hábitos de vida.

El interés de los investigadores se centra en comprender cómo los microorganismos presentes en estos alimentos pueden influir sobre la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias que participa en funciones clave del organismo, como la digestión, el metabolismo y el funcionamiento del sistema inmunitario.

Qué son los alimentos fermentados y qué muestran los estudios

Los alimentos fermentados se obtienen mediante un proceso natural en el que bacterias, levaduras u otros microorganismos transforman los azúcares y almidones presentes en los alimentos. Entre los más conocidos se encuentran el yogur, el kéfir, el kimchi, el chucrut, el miso, el tempeh y algunas variedades de queso, cada uno con características y microorganismos propios.

Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2021 en la revista científica Cell. En esa investigación, un grupo de 36 adultos siguió durante diez semanas una alimentación rica en productos fermentados. Al finalizar el ensayo, los investigadores observaron una mayor diversidad de la microbiota intestinal y una disminución de marcadores asociados a la inflamación.

Según los autores, una microbiota más diversa suele asociarse con un mejor funcionamiento del sistema inmunitario. Además, el descenso de determinadas proteínas vinculadas a la inflamación reforzó el interés científico por el posible papel de los alimentos fermentados en la salud.

Microbios. Foto: Flickr.

Beneficios potenciales y precauciones

Los resultados coinciden con revisiones científicas publicadas en las revistas Nutrients y Frontiers in Nutrition, que relacionan el consumo de alimentos fermentados con posibles beneficios para la digestión, la absorción de nutrientes y el equilibrio de la microbiota intestinal. Sin embargo, los investigadores insisten en que todavía se necesitan estudios de mayor alcance para confirmar estos efectos.

Los especialistas también recuerdan que ningún alimento, por sí solo, previene enfermedades. Sus posibles beneficios dependen de múltiples factores, entre ellos la alimentación en su conjunto, la actividad física, el descanso, la genética y las características de la microbiota de cada persona.

Chica con dolor. Foto: Freepik.

Asimismo, advierten que no todos los alimentos fermentados ofrecen las mismas ventajas. Algunos productos pueden contener cantidades elevadas de sodio o azúcares agregados y, en personas con el sistema inmunitario debilitado o con sensibilidad a las histaminas, especialmente cuando se trata de alimentos no pasteurizados, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos a la dieta.

Aunque la investigación continúa avanzando, la evidencia disponible sugiere que incluir alimentos fermentados dentro de una alimentación equilibrada puede ser una estrategia favorable para la salud intestinal. Los expertos subrayan, sin embargo, que deben formar parte de un patrón de alimentación saludable y no considerarse un alimento milagroso ni un reemplazo de otros hábitos beneficiosos.

En base a El Tiempo/GDA