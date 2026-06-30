Cinco frutas que pueden favorecer la microbiota intestinal y ayudar a reducir la inflamación

La microbiota intestinal cumple un papel clave en la digestión, el sistema inmunológico y la salud general. Mantener el equilibrio de estos microorganismos mediante una alimentación rica en frutas puede contribuir a reducir la inflamación crónica y favorecer el funcionamiento del aparato digestivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. Dentro de ese grupo, algunas frutas se destacan por su contenido de fibra, antioxidantes y otros compuestos bioactivos que ayudan a alimentar las bacterias beneficiosas del intestino.

Entre las más recomendadas por especialistas en nutrición se encuentran los arándanos, la manzana, la papaya, el kiwi y la granada.

Los arándanos son ricos en antocianinas, pigmentos naturales responsables de su color azul intenso. Diversos estudios asociaron su consumo regular con una disminución de los marcadores de inflamación y una mejor función de la barrera intestinal, que ayuda a impedir el paso de sustancias potencialmente dañinas al organismo.

Arándanos. Foto: Pixabay

La manzana, especialmente cuando se consume con cáscara, aporta pectina, una fibra soluble que las bacterias intestinales fermentan para producir ácidos grasos de cadena corta, compuestos relacionados con la protección de la mucosa del colon. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, las dietas ricas en frutas como la manzana también se asocian con niveles más bajos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica.

La papaya contiene papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas. Además, aporta vitamina C, un antioxidante que participa en la reparación de tejidos y en el funcionamiento del sistema inmunológico. Su combinación de agua, fibra y compuestos bioactivos favorece una digestión más eficiente.

Imagen: Easy Peasy AI.

El kiwi contiene actinidina, otra enzima que ayuda a descomponer las proteínas y favorece el vaciamiento gástrico. Investigaciones también observaron que consumir dos kiwis al día puede mejorar la frecuencia intestinal en personas con estreñimiento, favoreciendo un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias beneficiosas.

Foto: Unsplash.

La granada se destaca por su contenido de punicalaginas, polifenoles con elevada capacidad antioxidante. Estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos analizaron el potencial de estos compuestos para modular procesos inflamatorios y favorecer una mayor diversidad de la microbiota intestinal, considerada un indicador de buena salud digestiva.

Los especialistas recomiendan incorporar estas frutas como parte de una alimentación equilibrada y rica en alimentos de origen vegetal. Una dieta variada, junto con un estilo de vida saludable, puede contribuir a mantener una microbiota diversa, reducir la inflamación y favorecer el bienestar digestivo a largo plazo.

En base a El Universal/GDA