Antibióticos y microbiota intestinal: el impacto puede durar hasta 8 años, según estudio

El vínculo entre antibióticos y microbiota intestinal vuelve a estar en el centro de la escena tras una investigación que advierte sobre efectos prolongados en el organismo. Según un estudio liderado por la Universidad de Uppsala y publicado en Nature Medicine, el uso de estos medicamentos puede alterar el equilibrio bacteriano del intestino durante años.

El trabajo analizó datos de casi 15.000 adultos, combinando registros de prescripción con muestras del microbioma. Los resultados muestran que los cambios más notorios en la diversidad bacteriana ocurren durante el primer año, pero pueden persistir entre uno y ocho años después del tratamiento.

Cambios duraderos en el microbioma

Uno de los hallazgos más relevantes es que incluso un solo ciclo de antibióticos puede dejar huellas a largo plazo en la composición bacteriana del intestino. Es decir, no se trata solo de un efecto momentáneo: el impacto puede extenderse mucho más de lo que se creía.

Además, no todos los antibióticos actúan igual. Sustancias como la clindamicina o las fluoroquinolonas mostraron asociaciones más fuertes con alteraciones en la microbiota intestinal, afectando entre un 10 % y un 15 % de las especies bacterianas incluso años después de su uso.

En contraste, otros como la penicilina V presentaron efectos más leves y de menor duración, lo que abre la puerta a considerar el tipo de fármaco al momento de elegir un tratamiento.

Mujer por tomar una pastilla Foto: Archivo

Una recuperación que no siempre es completa

La recuperación del microbioma intestinal no es igual en todos los casos. Si bien algunas alteraciones pueden revertirse en semanas o meses, otras requieren años y, en ciertos escenarios, los cambios podrían persistir a largo plazo.

Este punto es clave, ya que la microbiota intestinal cumple funciones esenciales: participa en la digestión, regula el sistema inmune y contribuye al equilibrio general del organismo. Su alteración sostenida podría tener consecuencias que aún se están investigando.

Posibles efectos en la salud

Estos hallazgos se suman a investigaciones previas que vinculan el uso frecuente de antibióticos con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, infecciones gastrointestinales o trastornos inflamatorios.

Si bien todavía no se ha establecido una relación causal directa, la evidencia refuerza la importancia de considerar el impacto a largo plazo sobre la salud intestinal. En este sentido, los expertos insisten en que el uso de antibióticos debe ser siempre responsable y bajo indicación médica.

Uso responsable y nuevas decisiones clínicas

A pesar de estos resultados, los especialistas subrayan que los antibióticos siguen siendo herramientas fundamentales para tratar infecciones graves. El objetivo no es evitarlos, sino utilizarlos de forma adecuada.

Organismos como la Organización Panamericana de la Salud recomiendan priorizar un uso racional, evaluando riesgos y beneficios. Este tipo de estudios podría, en el futuro, ayudar a elegir tratamientos que sean efectivos pero con menor impacto en la microbiota intestinal.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando en el seguimiento de los participantes para comprender mejor cuánto tarda en recuperarse el microbioma y qué factores influyen en ese proceso, en un campo que todavía tiene mucho por revelar.

En base a El Tiempo/GDA