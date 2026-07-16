Mucho más que estética: aceptar las canas como un reflejo de confianza y bienestar en la mediana edad

Cada vez más personas deciden dejar sus canas al natural y prescindir de tinturas para cubrir el cabello blanco. Más allá de una elección estética, algunos especialistas consideran que esta decisión puede reflejar un proceso de aceptación personal y una forma diferente de relacionarse con el paso del tiempo.

En una sociedad donde la juventud suele asociarse con belleza y éxito, mostrar las canas puede representar una forma de cuestionar esos ideales y priorizar la autenticidad. Desde la psicología, dejar de teñirse el cabello puede interpretarse como una muestra de mayor confianza en uno mismo y de aceptación de los cambios propios del envejecimiento.

Durante años, especialmente en el caso de las mujeres, ocultar las canas fue considerado casi una obligación social. Por eso, renunciar a esa práctica puede significar alejarse de la presión por mantener una apariencia permanentemente joven.

Los especialistas señalan que esta decisión no debe entenderse como una muestra de descuido o resignación, sino como una elección personal que puede estar vinculada con una autoestima más sólida y con el deseo de mostrarse tal como se es.

Persona sosteniendo su cabello con canas Foto: Freepik.

La psicóloga Elena Daprá, en declaraciones a Cadena SER, explicó que la aparición de las canas suele percibirse como uno de los signos más visibles del paso hacia la adultez. Mientras el cabello canoso suele asociarse con experiencia o atractivo en los hombres, en las mujeres todavía persisten estereotipos que vinculan las canas con la pérdida de juventud.

Desde el punto de vista biológico, las canas aparecen cuando disminuye la actividad de los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento del cabello. Sin embargo, la psicología propone otra mirada: aceptar ese cambio físico también implica un proceso interno de adaptación y autoconocimiento.

Daprá sostiene que, alrededor de la mediana edad, muchas personas atraviesan una etapa de revisión personal en la que resulta importante valorar lo que se ha construido, en lugar de centrarse únicamente en aquello que cambió con el paso de los años. Aceptar las transformaciones del cuerpo forma parte de ese proceso.

Mujer mirando su cabello Foto: Freepik.

Los especialistas coinciden en que no existe una única manera de vivir el envejecimiento. Teñirse el cabello o dejar las canas al natural son decisiones igualmente válidas, siempre que respondan a un deseo personal y no exclusivamente a la presión del entorno.

Para quienes optan por mostrar el cabello blanco, esta elección puede convertirse en una forma de expresar autenticidad, fortalecer la autoestima y reconciliarse con una imagen que refleja el paso del tiempo sin necesidad de ocultarlo.

Con base en La Nación/GDA