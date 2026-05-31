Cómo influye el uso constante del celular en la aparición temprana de la papada y el doble mentón

Dormir ocho horas ya no siempre garantiza despertar con una piel luminosa y un rostro descansado. Muchas personas se levantan con ojos hinchados, piel apagada, facciones cansadas y signos visibles de agotamiento, incluso después de haber dormido “bien”.

Aunque suele asociarse únicamente con el envejecimiento, la llamada cara cansada está relacionada con múltiples factores físicos, emocionales y hábitos cotidianos que impactan directamente sobre la apariencia facial.

Según la especialista en medicina estética Mirel Aguirre, el rostro refleja el paso del tiempo, el estrés, la postura al dormir y hasta el uso excesivo del celular.

“Hay factores biológicos, hormonales, musculares y emocionales que terminan modificando el rostro”, explica la experta.

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Cómo influye la postura al dormir en la cara cansada

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Uno de los factores menos conocidos es la postura durante el sueño. Dormir de lado puede generar presión y fricción constante entre la piel y la almohada, favoreciendo la aparición de flacidez facial, líneas de expresión y cambios en la estructura del rostro.

Según Mirel Aguirre, pasar varias horas con el rostro apoyado sobre la almohada puede acelerar la formación del surco nasogeniano, la pérdida de firmeza y la flacidez debajo de la mandíbula.

Para reducir estos efectos, la especialista recomienda:



Utilizar fundas de seda o algodón suave.

Elegir almohadas adecuadas.

Evitar la fricción excesiva sobre la piel.

Mantener una buena rutina de cuidado facial.

Estrés y ansiedad: el impacto emocional sobre el rostro

El estrés crónico y la ansiedad también tienen efectos visibles sobre la cara.

Durante períodos de tensión emocional es frecuente adoptar gestos involuntarios como:



Mandíbula tensa.

Ceño fruncido.

Mirada caída.

Hombros encorvados.

La especialista explica que estas expresiones repetidas modifican progresivamente la musculatura facial y contribuyen al aspecto de rostro cansado, incluso en personas jóvenes.

El celular y el envejecimiento facial

Mujer mirando el celular Freepik

El uso excesivo del teléfono móvil también puede afectar la apariencia del rostro. Este fenómeno, conocido como tech neck, no solo impacta en el cuello, sino también en la mandíbula y la piel facial.

Mirar constantemente hacia abajo favorece la aparición de:



Papada .

. Flacidez facial.

Doble mentón.

Pérdida de definición en el rostro.

Cada vez es más frecuente observar estos cambios en personas jóvenes debido a la postura repetitiva frente al celular.

Deshidratación y alimentación: claves para una piel saludable

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La deshidratación también influye directamente en la apariencia facial. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, la piel pierde luminosidad, elasticidad y puede verse inflamada o apagada.

Se recomienda:



Consumir suficiente agua diariamente.

Mantener una alimentación rica en frutas y verduras.

Incorporar alimentos con antioxidantes .

. Reducir frituras y ultraprocesados.

Evitar el exceso de alcohol y tabaco.

Todos estos factores influyen en el envejecimiento facial y la calidad de la piel.

A qué edad comienza la pérdida de colágeno

Muchas personas creen que los signos de envejecimiento aparecen recién después de los 40 años. Sin embargo, los especialistas explican que el proceso comienza mucho antes.

A partir de los 25 años, el organismo empieza a disminuir progresivamente la producción de colágeno, proteína fundamental para mantener la firmeza y elasticidad de la piel.

Con el tiempo, esta pérdida genera:



Menor volumen facial.

Cambios en la textura de la piel.

Flacidez.

Aparición de líneas y arrugas.

Ojeras, bolsas e inflamación facial

Las ojeras, las bolsas debajo de los ojos y la inflamación periocular son algunos de los signos más frecuentes de la cara cansada.

Durante la noche, el sistema linfático funciona más lentamente y favorece la acumulación de líquidos, especialmente en personas con mala calidad de sueño, estrés o exceso de sal.

Con el paso del tiempo, esta inflamación constante puede afectar la microcirculación y provocar:



Pigmentación.

Hundimiento.

Bolsas permanentes.

Aspecto fatigado.

Cómo combatir la "cara cansada"

Se recomienda enfocarse en ingredientes con respaldo dermatológico.



Vitamina C

La vitamina C ayuda a aportar luminosidad y protege la piel frente al daño oxidativo.



Protector solar

El protector solar sigue siendo fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro, incluso en días nublados.



Retinol

El retinol es uno de los activos más utilizados para estimular la producción de colágeno y mejorar la textura de la piel.



Niacinamida

La niacinamida ayuda a reducir inflamación y resulta beneficiosa para pieles sensibles.



Ácido hialurónico

El ácido hialurónico favorece la hidratación y ayuda a mantener la barrera cutánea saludable.

Tratamientos estéticos para mejorar la cara cansada

Para quienes buscan resultados más visibles sin recurrir a cirugía, Mirel Aguirre recomienda tratamientos como:



HIFU .

. Endolift .

. Radiofrecuencia.

Limpiezas faciales profundas.

Estas tecnologías ayudan a estimular el colágeno, tensar la piel y mejorar la firmeza facial. Sin embargo, la especialista insiste en que la prevención continúa siendo la herramienta más importante. “No hay que esperar a que todo se caiga para empezar a cuidarse. Desde los 25 o 30 años ya pueden realizarse tratamientos preventivos para mantener la piel sana y firme por más tiempo”, concluye.