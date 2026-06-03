¿Qué alimentos de consumo habitual pueden acelerar el avance del hígado graso?

El hígado graso no alcohólico se ha convertido en una de las enfermedades hepáticas más frecuentes a nivel mundial. Según información de MedlinePlus, esta condición afecta a una proporción importante de la población y suele estar asociada a problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el colesterol elevado.

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, rara vez provoca síntomas evidentes. Como consecuencia, muchas personas pueden padecerla sin saberlo, mientras continúan manteniendo hábitos que favorecen su progresión.

Los alimentos que preocupan a los especialistas

Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Nutrition identificó una relación entre el consumo habitual de determinados alimentos y el riesgo de desarrollar o empeorar el hígado graso.

El estudio, considerado uno de los más amplios realizados sobre esta enfermedad, analizó datos de más de 500.000 personas y encontró resultados que llamaron la atención de los investigadores.

Los hallazgos mostraron que quienes consumen alimentos ultraprocesados de forma frecuente presentan un 22% más de riesgo de desarrollar hígado graso en comparación con quienes los consumen de manera ocasional o limitada.

Además, los autores observaron que la presencia habitual de estos productos en la alimentación diaria se asocia con un aumento adicional del riesgo de padecer esta enfermedad.

Entre los alimentos ultraprocesados que los especialistas recomiendan limitar se encuentran las bebidas azucaradas, los embutidos, las galletitas industriales, los cereales con azúcar agregada, los snacks envasados, los productos rebozados ultraprocesados, las sopas instantáneas y la comida rápida.

Hombre en el sofá come comida chatarra. Foto: Freepik.

Una enfermedad silenciosa

Organismos sanitarios han advertido que una gran proporción de adultos presenta algún grado de acumulación de grasa en el hígado. Sin embargo, debido a la ausencia de síntomas claros durante las primeras etapas, muchos casos permanecen sin diagnosticar.

Esta falta de detección temprana puede favorecer la progresión de la enfermedad, especialmente cuando no se modifican los hábitos alimentarios y el estilo de vida.

Los especialistas también aconsejan moderar el consumo de alcohol, carnes rojas, harinas refinadas y otros productos con bajo aporte nutricional, ya que pueden contribuir a empeorar el cuadro.

Qué alimentación se recomienda

Si bien los investigadores no establecieron una dieta específica para prevenir o tratar el hígado graso, coinciden en que una alimentación basada en alimentos frescos puede resultar beneficiosa.

Entre las recomendaciones generales figuran aumentar el consumo de vegetales, frutas, alimentos ricos en fibra, proteínas magras y grasas saludables.

A esto se suma la importancia de realizar actividad física de forma regular y mantener un peso adecuado, dos factores considerados fundamentales para el cuidado de la salud hepática.

Los riesgos de no tratar la enfermedad

Cuando el hígado graso progresa y no recibe un manejo adecuado, puede derivar en complicaciones de mayor gravedad.

Entre ellas se encuentran la cirrosis, la acumulación de líquido en el abdomen conocida como ascitis, las várices esofágicas con riesgo de sangrado, trastornos neurológicos asociados al deterioro de la función hepática y alteraciones del bazo que pueden afectar el recuento de plaquetas.

En los casos más avanzados, también puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado y de insuficiencia hepática terminal, una situación en la que el órgano pierde su capacidad de funcionar correctamente.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de los controles médicos, la detección temprana y la adopción de hábitos saludables que contribuyan a proteger la salud del hígado a largo plazo.

En base a El Tiempo/GDA