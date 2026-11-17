Con el paso del tiempo, es habitual notar que la estatura disminuye y que la postura empieza a modificarse. Si bien se trata de un proceso propio del envejecimiento, la evidencia científica logró precisar cuántos centímetros se pueden perder, en qué etapa de la vida comienza este fenómeno y en qué momento pasa a ser un síntoma que requiere atención médica.

Según explica Christopher Anderson, especialista en Ciencias de la Salud de la Universidad Torrens de Australia, este achicamiento responde fundamentalmente a las transformaciones que sufren la columna vertebral, los discos intervertebrales, la musculatura y la estructura ósea a medida que el cuerpo envejece. Aunque los primeros indicios pueden aparecer de forma leve a partir de los 30 años, el cambio suele volverse notorio después de los 40 y tiende a acelerarse en las décadas posteriores.

El rol de los discos, la postura y la pérdida de masa muscular

El factor principal reside en los discos intervertebrales, que actúan como amortiguadores entre cada vértebra. Con los años, estas estructuras se deshidratan y alteran su composición, perdiendo la capacidad de sostener el espacio habitual entre los huesos. Si bien el desgaste individual es de apenas unos milímetros, la suma acumulada a lo largo de los 23 discos de la columna termina generando una baja visible en la altura total.

A este fenómeno se le suma la modificación postural. La columna posee una curvatura natural en forma de S que con el tiempo suele pronunciarse, provocando que tanto los hombros como la cabeza se inclinen hacia adelante. Paralelamente, el organismo pierde fuerza y masa muscular de manera progresiva. Al debilitarse los músculos de la espalda y los ligamentos encargados de estabilizar los huesos, se altera la alineación del cuerpo y la persona luce más baja.

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Cuántos centímetros se pierden y el impacto de los huesos

Diversos estudios lograron cuantificar este proceso según el sexo. Una investigación que siguió a adultos entre los 36 y los 69 años determinó que los hombres pierden, en promedio, unos 2 centímetros de estatura en ese lapso, mientras que en las mujeres la reducción alcanza los 2,4 centímetros. Los especialistas aclaran que el ritmo de este descenso no es uniforme a lo largo de la adultez y depende de las condiciones de salud individuales.

Entre los 30 y los 40 años también cambia el equilibrio óseo: el cuerpo comienza a reabsorber hueso a mayor velocidad de la que lo regenera, disminuyendo su densidad. Este cuadro favorece la aparición de la osteoporosis, una patología que vuelve más frágiles a los huesos y propicia la compresión o deformación de las vértebras, acortando la columna. En el caso de las mujeres, la llegada de la menopausia acelera esta pérdida de masa ósea, lo que explica por qué registran una disminución de altura levemente superior.

Adulto mayor con dolor de espalda. Foto: Freepik.

Cuándo es una señal de alerta y cómo prevenirlo

Si bien achicarse unos centímetros es esperable, una caída brusca en la medición puede advertir sobre patologías vertebrales. Las guías médicas sobre osteoporosis indican que perder 3 centímetros o más es motivo suficiente para realizar una radiografía que descarte fracturas o deformaciones. En la misma línea, un estudio realizado en Canadá reveló que quienes sufren una pérdida de al menos 3 centímetros tienen más del doble de probabilidades de padecer una fractura a futuro, además de asociarse con mayor fragilidad física y menor densidad muscular.

Anderson advierte que es imposible frenar por completo el desgaste natural de la columna y que la actividad física no logra revertir una vértebra dañada ni recuperar el espacio perdido entre articulaciones. No obstante, entrenar la fuerza muscular, ejercitar el equilibrio y vigilar la postura permiten atenuar el impacto del paso de los años.

Para llevar un control adecuado, el especialista sugiere medirse de forma periódica durante la adultez, en lugar de tomar como referencia un dato de la juventud. El procedimiento correcto implica hacerlo descalzo, siempre con el mismo instrumento y en una franja horaria similar. Ante una baja de 3 centímetros o más —sobre todo si aparece acompañada de dolores de espalda recientes o una postura cada vez más encorvada—, la recomendación es realizar una consulta médica sin demoras.

En base a El Tiempo/GDA