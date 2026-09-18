Por qué los perros estornudan: qué significa cuando lo hacen durante el juego o al recibir caricias

Los estornudos de un perro suelen generar preocupación entre sus dueños, que pueden asociarlos inmediatamente con un problema respiratorio.

Sin embargo, según explica el adiestrador canino francés Tony Silvestre, este comportamiento también puede estar relacionado con las emociones del animal.

“Cuando un perro estornuda, no está enfermo, sino que está expresando un estado de ánimo”, sostiene Silvestre. El especialista señala que los perros pueden estornudar mientras juegan con sus dueños, cuando están tranquilos o mientras reciben caricias.

Perro Foto: Freepik

De acuerdo con su explicación, el estornudo puede aparecer cuando el animal está contento o atraviesa un momento de excitación y entusiasmo. También puede producirse ante la anticipación de una actividad que le resulta agradable, como salir a pasear.

Para interpretar qué significa el comportamiento, Silvestre plantea observar al perro en su conjunto. Una mirada tranquila, el movimiento fluido de la cola y una postura relajada son, según el adiestrador, señales compatibles con un estado de bienestar.

También existen otras situaciones en las que un perro puede estornudar por causas externas, como cuando entra agua en sus fosas nasales después de nadar o beber.

Cuándo consultar al veterinario

Aunque un estornudo aislado no necesariamente indica que el perro esté enfermo, hay situaciones que requieren atención. Cuando los estornudos aparecen de manera constante y se acompañan de señales como falta de apetito, decaimiento o fatiga, es necesario descartar una patología respiratoria mediante una consulta veterinaria.

Además de los estornudos, el comportamiento general del animal puede aportar información sobre su bienestar. Entre las señales mencionadas por Silvestre se encuentran una cola que se mueve sin rigidez, las orejas en una posición natural y una actitud juguetona, expresada mediante saltos, carreras o ladridos orientados a la interacción.

Perro en la clínica veterinaria. Foto: Freepik.

Mostrar la panza al recostarse boca arriba también aparece como una señal de confianza y ausencia de temor. A esto se suman una respiración estable durante el reposo, sin jadeos excesivos, la curiosidad frente a olores, sonidos y personas durante los paseos y la posibilidad de interactuar de manera calma con otros perros.

Observar estas señales en conjunto permite comprender mejor el lenguaje corporal de cada animal y evitar interpretar un comportamiento de manera aislada.

En base a La Nación/GDA