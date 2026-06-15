Por qué los perros comen pasto: lo que se sabe sobre este comportamiento habitual

Ver a un perro comer pasto durante un paseo es una escena habitual para muchos dueños. Aunque este comportamiento suele despertar curiosidad e incluso preocupación, los especialistas coinciden en que, en la mayoría de los casos, se trata de una conducta normal que no representa un problema para la salud del animal.

Según información difundida por el portal especializado Popular Science, la ingesta ocasional de hierba rara vez requiere una intervención inmediata. De hecho, una gran proporción de propietarios asegura haber observado este comportamiento en sus mascotas sin que ello provocara alteraciones en su estado de salud o en sus hábitos alimentarios.

Las razones detrás de esta conducta pueden ser diversas. De acuerdo con el sitio especializado Greencross Vets, algunos perros podrían consumir pasto para complementar su alimentación, mientras que otros lo hacen por aburrimiento, curiosidad o simplemente como una forma de entretenimiento durante los paseos.

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California también concluyó que este comportamiento es mucho más frecuente de lo que suele pensarse.

Perro asustado. Foto: Freepik.

Entre las hipótesis planteadas por los especialistas figura la posibilidad de que algunos perros disfruten del sabor o la textura de la hierba, especialmente cuando está recién cortada. Otra teoría vincula esta conducta con sus antepasados salvajes, ya que el consumo de fibras vegetales podría haber contribuido históricamente a complementar la alimentación o favorecer la eliminación de parásitos intestinales.

Por otro lado, los expertos señalan que el pasto también puede funcionar como una forma de estimulación para perros que experimentan aburrimiento o ansiedad.

Una de las creencias más extendidas es que los perros comen hierba para provocarse el vómito cuando se sienten mal. Sin embargo, los investigadores destacan que actualmente no existen estudios científicos que respalden esta explicación.

Aunque se trata de una conducta generalmente inofensiva, los veterinarios recomiendan prestar atención cuando el consumo de pasto se vuelve compulsivo o aparece acompañado de otros síntomas.

Hombre con un perro Freepik

Entre las señales de alerta se encuentran los vómitos frecuentes, la diarrea persistente, la pérdida de apetito o de peso, el cansancio inusual, el dolor abdominal y los cambios bruscos de comportamiento. En estos casos, la recomendación es consultar con un veterinario para determinar si existe algún problema digestivo u otra afección que requiera tratamiento.

Los especialistas recuerdan que observar el contexto y la frecuencia con que ocurre este comportamiento es clave para distinguir entre un hábito normal y una posible señal de que algo no está funcionando correctamente.

En base a El Tiempo/GDA