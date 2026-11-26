Es habitual ver a los gatos mordisqueando pasto o explorando plantas, pero las razones detrás de ese comportamiento todavía son objeto de investigación. Un estudio reciente propone una explicación física: algunas estructuras microscópicas presentes en los vegetales podrían ayudar a retirar el pelo que los animales acumulan en el aparato digestivo durante sus sesiones de acicalamiento.

La investigación, liderada por Kara N. Bensel, Megan E. Rudock Bowman y Nicole M. Hughes, fue publicada en la revista Journal of Veterinary Behavior. Para realizarla, las científicas analizaron seis bolas de pelo regurgitadas naturalmente por dos gatos domésticos de pelo corto, que vivían en interiores y tenían acceso al exterior.

Mediante observaciones microscópicas de alta ampliación, las investigadoras identificaron pequeñas estructuras puntiagudas en las hojas y los tallos presentes en las muestras. Estas rugosidades pueden enganchar los pelos ingeridos por los gatos y facilitar su desplazamiento hacia el exterior del tracto digestivo. En concreto, encontraron dos tipos de estructuras:



Tricomas: son pequeñas prolongaciones que crecen sobre la superficie de algunas plantas. En tres de las seis muestras se observaron pelos animales enganchados a ellas.

Bordes aserrados: los márgenes dentados de las hojas también pueden atrapar fibras de pelo. Estas estructuras aparecieron en cinco de las seis muestras analizadas.

Según explicó la investigadora Nicole Hughes, el mecanismo funciona de manera similar a las herramientas flexibles con pequeñas púas que se utilizan para retirar cabellos de los desagües. Las irregularidades de la superficie vegetal se enganchan al pelo y contribuyen a arrastrarlo.

Foto: Pixnio.

A través de análisis genéticos de los fragmentos vegetales encontrados, las autoras comprobaron que los gatos habían consumido distintos tipos de plantas, tanto gramíneas como especies de interior y exterior. Pese a esa diversidad, las muestras compartían una característica: las plantas tenían superficies ásperas, con estructuras capaces de retener fibras de pelo.

El trabajo también encontró similitudes entre el tamaño de esas microestructuras vegetales y el de las fibras de celulosa que se incorporan a algunos alimentos comerciales para gatos. Estos componentes se utilizan para favorecer el tránsito intestinal del pelo acumulado.

Los hallazgos plantean que la textura de las plantas podría tener una función en la eliminación del pelo, además de otras explicaciones que se han propuesto tradicionalmente para este comportamiento. Una de ellas sostiene que los animales consumen vegetales como una forma de automedicación para expulsar parásitos intestinales. Sin embargo, las investigadoras señalaron que las pequeñas estructuras identificadas en su estudio son demasiado diminutas para atrapar esos organismos, por lo que la eliminación del pelo sería una explicación más directa para los casos analizados.

Las propias autoras advierten que los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio se basó en seis muestras procedentes de apenas dos gatos, por lo que no permite afirmar que todos los felinos consuman plantas por el mismo motivo ni que esta sea la única explicación de ese comportamiento.

Como próximo paso, el equipo espera investigar si las estructuras vegetales también pueden contribuir a eliminar el pelo a través de las heces cuando el material ingerido no es regurgitado. Por ahora, la investigación aporta una posible explicación mecánica para una conducta frecuente en los gatos, pero serán necesarios nuevos estudios para determinar hasta qué punto este mecanismo interviene en la eliminación del pelo y qué otros motivos pueden llevar a los felinos a comer plantas.

Con base en El Tiempo/GDA