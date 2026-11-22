Los gatos no siempre demuestran afecto a través de las caricias o el contacto físico. Mientras algunos buscan dormir sobre sus dueños, otros prefieren permanecer cerca, compartir el mismo espacio y mantener cierta distancia. Esa conducta también puede ser una señal de confianza y apego.

Según explicó Carlo Siracusa, veterinario especialista en comportamiento animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, los felinos pueden desarrollar vínculos afectivos con las personas sin necesitar contacto físico permanente.

La proximidad es una de las maneras en que los gatos expresan su afecto. Algunos eligen descansar en la misma habitación que sus dueños, observarlos desde otro lugar o acercarse en determinados momentos del día.

Esta conducta no significa que el animal sienta menos cariño. Puede reflejar que está seguro y cómodo con la presencia de una persona, aunque no quiera interactuar físicamente todo el tiempo.

Además, cada felino tiene sus propias preferencias. Mientras algunos disfrutan dormir en las piernas de sus dueños, otros prefieren conservar su espacio.

Cinco señales de que un gato siente cariño por su dueño

Aunque no todos los gatos buscan contacto físico, hay comportamientos que pueden demostrar confianza y apego:

1. Permanece en la misma habitación: busca compartir el espacio sin necesidad de recibir caricias.

2. Se frota contra las piernas: utiliza las glándulas de su rostro para dejar su olor y reconocer a las personas.

3. Se acerca por iniciativa propia: busca compañía cuando desea interactuar.

4. Duerme cerca de su dueño: elige descansar en un lugar donde se siente protegido.

5. Busca momentos de juego: propone actividades que estimulan sus instintos naturales.

Foto: Pixnio.

¿Por qué no se debe obligar a un gato a recibir abrazos?

Los gatos tienen distintas formas de relacionarse y no todos disfrutan que los levanten, los abracen o los besen. Por eso, es importante respetar sus tiempos y permitirles decidir cuándo quieren acercarse.

El especialista también recomienda ofrecer alternativas de interacción, como juguetes con plumas y actividades que estimulen sus instintos de caza.

Que un gato no busque caricias constantemente no significa que no quiera a su dueño. Compartir el mismo espacio, acercarse por voluntad propia y descansar cerca también pueden ser expresiones de afecto.

En base a El Tiempo/GDA