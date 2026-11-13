Por qué los gatos atacan el árbol de Navidad y cómo protegerlos a ellos y la decoración

El armado del tradicional arbolito de Navidad en los hogares donde conviven mascotas suele transformarse en todo un desafío cotidiano para mantener el orden y evitar sorpresas desagradables. No es ninguna novedad que los gatos sientan una marcada fascinación por enredarse entre las ramas, manotear las esferas, tironear de las guirnaldas o intentar trepar hasta la cúspide.

Lejos de tratarse de una actitud deliberadamente traviesa o destructiva, estas reacciones responden estrictamente al comportamiento natural de los animales. Su conocida curiosidad innata, el permanente instinto cazador y la imperiosa necesidad de explorar superficies elevadas hacen que la típica decoración decembrina concentre una enorme cantidad de estímulos irresistibles.

El origen de la fascinación felina

Los gatos son criaturas sumamente observadoras y cualquier modificación repentina en su territorio habitual capta de inmediato su atención. La aparición del abeto navideño altera por completo la disposición del living, convirtiéndose en un objeto totalmente desconocido que merece ser investigado a fondo por el inquilino de cuatro patas.

Además, la propia arquitectura del adorno ofrece incentivos perfectos para su día a día. Las ramas actúan como plataformas ideales para escalar, mientras que los colgantes y las cintas reaccionan con un movimiento oscilante ante el menor golpe, simulando a la perfección el comportamiento de una presa en plena fuga.

Entre los factores que despiertan este imán irresistible figuran la mencionada curiosidad ante lo novedoso y el propio impulso de caza ante los elementos que se balancean. A esto se le suma la búsqueda constante de alturas para vigilar su entorno desde una perspectiva privilegiada.

Asimismo, las texturas particulares del follaje artificial o natural, sumadas a los sonidos y aromas que desprenden los adornos, generan un combo de estímulos sensoriales que potencian las ganas de interactuar, morder y golpear todo lo que tienen a su alcance.

Gato junto al árbol navideño Imagen creada por Chat GPT

Criterios para prevenir accidentes domésticos

Más allá de lo pintoresco que pueda resultar ver al animal jugando, la interacción con la decoración navideña esconde riesgos concretos para su integridad física. Un árbol inestable que carezca de un buen sostén puede venirse abajo ante el primer intento de escalada del felino.

Del mismo modo, hay que extremar los cuidados con los materiales elegidos para embellecer el espacio. Las esferas fabricadas en vidrio pueden astillarse al golpearse contra el suelo, mientras que los hilos y las piezas menudas representan un peligro latente si el animal decide masticarlas o tragarlas de forma accidental.

Entre las complicaciones más frecuentes figuran los cortes y heridas causados por fragmentos de adornos frágiles, así como las temidas obstrucciones intestinales derivadas de la ingesta de cintas o guirnaldas. A estos inconvenientes se suman los daños por descargas eléctricas si el gato muerde el cableado de las luces.

Por estos motivos, la disposición del decorado exige planificarse priorizando la seguridad de la mascota, descartando aquellos elementos que puedan transformarse en juguetes riesgosos durante las jornadas festivas que se avecinan en los hogares.

Gato junto al árbol navideño Imagen creada por Chat GPT

Sugerencias prácticas para cuidar la convivencia

Afortunadamente, no hay ninguna necesidad de suspender la ambientación festiva por tener un minino en casa. La estrategia más sensata pasa por adaptar el entorno, morigerar los estímulos peligrosos y brindar alternativas de entretenimiento adecuadas para canalizar su energía.

Entre las medidas más aconsejables se destaca instalar la estructura de forma gradual, dejándola sin adornos durante los primeros días para que el animal se habitúe a su presencia, además de asegurar firmemente la base contra la pared para evitar que se desmorone.

Conviene prescindir de las esferas de vidrio y apostar por alternativas plásticas o irrompibles, ubicando los objetos más llamativos en la parte alta del árbol. También resulta vital ordenar cuidadosamente el tendido eléctrico y desconectarlo siempre que no haya supervisión directa de una persona responsable.

Por último, los especialistas recuerdan que jamás se debe recurrir al castigo o a los gritos cuando el animal se acerque al sector; lo prudente es redirigir su atención hacia juguetes interactivos o rascadores, logrando así que la convivencia durante las celebraciones transcurra en total armonía.

En base a El Tiempo/GDA