Por qué las cajas de cartón hacen más felices a los gatos que muchos juguetes, según los expertos

Aunque el mercado ofrece una amplia variedad de juguetes para gatos, muchos felinos parecen tener una preferencia indiscutida por las cajas de cartón. Lejos de ser un simple capricho, esta conducta responde a necesidades instintivas relacionadas con la seguridad, el descanso y la exploración.

Un refugio que les da seguridad

Las cajas de cartón representan mucho más que un entretenimiento ocasional. De acuerdo con un canal especializado en comportamiento felino, estos espacios cerrados les transmiten una sensación de protección y refugio, vinculada a conductas presentes desde sus primeras etapas de vida.

Los expertos señalan, además, que al estar dentro de una caja los gatos perciben que se encuentran en un lugar seguro y resguardado frente a posibles amenazas.

Esta necesidad también fue observada por la bióloga Claudia Vinke, de la Universidad de Utrecht. Sus investigaciones mostraron que los gatos alojados en refugios y que disponían de cajas de cartón se adaptaban más rápidamente al nuevo entorno. En cambio, aquellos que no contaban con ellas presentaban niveles de estrés más elevados.

Abrigo y espacio para jugar

Además de funcionar como escondite, las cajas ayudan a conservar el calor corporal de los felinos. El cartón actúa como un aislante natural, favoreciendo que puedan acurrucarse y descansar en un ambiente confortable.

Las cajas también cumplen un papel importante en el juego. Los especialistas las describen como un entorno que estimula la observación, el acecho y otras conductas asociadas a su instinto cazador.

El propio material resulta atractivo para los gatos, que suelen arañarlo, morderlo o frotarse contra él para dejar su olor. De esta manera, la caja se transforma en un espacio familiar y reconocible.

Gato en una caja de cartón Magnific

Qué tener en cuenta antes de ofrecerles una caja

No todas las cajas son adecuadas para una mascota. Antes de poner una a disposición del gato, conviene comprobar que esté en buenas condiciones y que no contenga elementos que puedan representar un riesgo.

Entre los peligros más frecuentes se encuentran las grapas, las cintas adhesivas y otros restos de embalaje que podrían provocar lesiones o ser ingeridos de forma accidental.

Los especialistas también recomiendan evitar las cajas que hayan contenido productos químicos u otras sustancias capaces de dejar residuos tóxicos y optar siempre por una caja limpia y libre de materiales potencialmente dañinos para la salud del animal.

En base a El Tiempo/GDA