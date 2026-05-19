Por qué los gatos sacan la lengua y cuándo este gesto puede alertar sobre problemas de salud

Los gatos suelen tener conductas que llaman la atención de quienes conviven con ellos, y una de las más curiosas es cuando dejan la lengua afuera durante algunos segundos. Aunque para muchos puede resultar una escena simpática o tierna, especialistas en comportamiento felino explican que este gesto puede tener distintas causas, algunas completamente normales y otras que requieren atención.

Según información del portal veterinario Hill’s Pet, este comportamiento puede aparecer mientras el animal duerme, se relaja o termina de higienizarse. En esos casos, no suele representar un problema de salud, sobre todo si el gato mantiene su apetito, sus niveles de energía y sus hábitos cotidianos.

Cuándo puede ser una señal de alerta

Los expertos señalan que hay situaciones en las que sacar la lengua deja de ser un gesto ocasional y puede transformarse en un indicador de malestar físico.

Si el gato mantiene la lengua afuera de manera constante, babea más de lo habitual, tiene mal aliento o presenta dificultades para comer, podría estar atravesando algún problema que necesita evaluación veterinaria.

De acuerdo con el artículo “Is Your Cat Sticking Its Tongue Out? Cat Blepping Explained”, publicado por Purina, algunos trastornos dentales, como gingivitis, infecciones bucales o lesiones en la mandíbula, pueden impedir que el animal cierre correctamente la boca, haciendo que saque la lengua con más frecuencia.

Foto: Commons.

Enfermedades y molestias asociadas

El portal especializado Rover, en una publicación sobre las razones por las que los gatos sacan la lengua, indica que este comportamiento también puede relacionarse con afecciones digestivas, respiratorias o neurológicas.

Entre las causas más frecuentes aparecen los problemas dentales y la inflamación de encías, que generan dolor y molestias en la boca. También las náuseas, el malestar digestivo o las bolas de pelo pueden provocar que el gato saque la lengua o se lama repetidamente.

En algunos casos, las enfermedades respiratorias —como infecciones o dificultades para respirar— pueden generar jadeo y hacer que el animal mantenga la lengua afuera.

Los especialistas también mencionan ciertos trastornos neurológicos que afectan el control de la mandíbula y de la lengua, así como tumores, lesiones o úlceras en la cavidad oral que dificultan mantener la boca cerrada con normalidad.

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Estrés, calor y cambios en el entorno

El comportamiento también puede aparecer en situaciones de estrés o ansiedad, especialmente después de mudanzas, viajes o cambios en la convivencia con otros animales.

Por eso, recomiendan observar si el gesto ocurre en momentos específicos o frente a determinadas situaciones.

Los veterinarios aconsejan consultar cuando el gato presenta pérdida de apetito, cansancio, dificultad para respirar o molestias visibles al comer y beber agua. También si el comportamiento se vuelve repetitivo o persistente.

Aunque en muchos casos sacar la lengua es una reacción natural vinculada a la relajación o la curiosidad, prestar atención a cambios en la conducta puede ayudar a detectar problemas de salud a tiempo.

En base a El Tiempo/GDA