Por qué deberías poner una hoja de papel aluminio en la base de la heladera: el método para que tus verduras duren más

La humedad que se acumula en la heladera puede acelerar el deterioro de algunas verduras y hacer que pierdan su textura crujiente. Para reducir este problema, existe un truco doméstico que consiste en colocar papel aluminio en la base del cajón destinado a estos alimentos.

La técnica busca controlar el agua que se genera por condensación durante la refrigeración y el almacenamiento. Puede resultar especialmente útil para verduras de hoja, como la lechuga, la espinaca y la rúcula, que se deterioran con facilidad cuando permanecen demasiado húmedas.

De todos modos, el papel aluminio no resuelve por sí solo todos los problemas de conservación. Su uso debe acompañarse de una buena higiene de la heladera y de cuidados específicos para cada vegetal. Para poner en práctica este método, conviene seguir algunos pasos que ayuden a mantener limpios tanto el compartimento como los alimentos.



Limpiar y secar el cajón. Antes de colocar el papel, hay que retirar las verduras y limpiar bien la superficie. Es importante secarla por completo para evitar que quede humedad atrapada debajo del material. Cubrir la base sin bloquear la ventilación. Se puede colocar una o dos hojas de papel aluminio en el fondo del cajón, procurando no obstruir las aberturas de ventilación ni interferir con el funcionamiento de la heladera. Guardar las verduras en buenas condiciones. Es preferible evitar que los vegetales ingresen mojados al compartimento. Si se lavaron previamente, hay que secarlos con cuidado y retirar las hojas dañadas. También es recomendable revisar periódicamente su estado para detectar signos de deterioro.

En la feria y en los supermercados encontrarás los ingredientes para esta sopa. Foto: Unsplash.

La frecuencia de reemplazo depende de las condiciones en las que se conserve. Como pauta práctica, se recomienda revisar las hojas cada dos o tres días. Si el papel presenta suciedad, está demasiado húmedo o muestra signos de deterioro, conviene sustituirlo de inmediato. En cambio, si permanece limpio y seco, no es necesario cambiarlo únicamente porque hayan pasado unos días.

Aunque este recurso puede ayudar a controlar la humedad acumulada, debe entenderse como un complemento y no como una solución universal. No todos los alimentos necesitan las mismas condiciones de conservación y el método no elimina la necesidad de limpiar regularmente el electrodoméstico.

Para mantener las verduras frescas durante más tiempo, es importante conservar la heladera limpia, respetar las temperaturas recomendadas por el fabricante y adaptar la forma de almacenamiento a cada alimento. También conviene controlar la humedad y evitar guardar vegetales deteriorados junto con los que todavía están en buen estado.

Con base en El Tiempo/GDA