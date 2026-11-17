Un perro que duerme boca arriba, otro que se acurruca y uno que prefiere apoyarse contra una pared no necesariamente están expresando lo mismo. Las posiciones que adoptan al descansar pueden ofrecer indicios sobre cómo se sienten, pero también responden a factores físicos y ambientales, como la temperatura o las características del lugar.

Así lo explica el educador y adiestrador canino Alan Peiró, quien señala que las posturas de los perros reflejan aspectos de su bienestar térmico, su comodidad y su sensación de seguridad. De todos modos, aclara que no deben interpretarse de manera aislada: un mismo animal puede cambiar de posición según las circunstancias y el grado de confianza que tenga en el espacio.

Boca arriba, con las patas extendidas: cuando un perro deja expuesto el abdomen, una de las zonas más vulnerables de su cuerpo, puede estar mostrando un alto grado de relajación y confianza. Esta posición también facilita la disipación del calor corporal.

Acurrucado, con el cuerpo recogido: al acercar las patas al pecho y formar una especie de óvalo, el animal conserva mejor el calor y protege sus órganos vitales. Según Peiró, no necesariamente es una señal de miedo, ya que puede responder simplemente al frío o a la búsqueda de abrigo.

conserva mejor el calor y protege sus órganos vitales. Según Peiró, no necesariamente es una señal de miedo, ya que puede responder simplemente al frío o a la búsqueda de abrigo. Apoyado contra una pared o en un rincón: buscar un respaldo físico puede darle una mayor sensación de protección y control sobre el espacio. Es una conducta que puede aparecer con más frecuencia cuando el perro está en un lugar nuevo o se siente algo inseguro.

De costado, con las patas estiradas: suele ser una posición asociada con un descanso profundo y reparador. Al permanecer de esta manera, el animal necesita más tiempo para reaccionar ante estímulos externos que si estuviera en una postura de alerta.

Boca abajo, en posición de Superman: con el vientre apoyado en el suelo y las extremidades extendidas, el perro puede refrescarse y descansar sin perder del todo la capacidad de incorporarse rápidamente.

Foto: Unsplash.

La temperatura es uno de los factores que más influyen en la elección de una postura. Mientras que en los días fríos los perros pueden encogerse para conservar el calor, cuando hace más calor es posible que prefieran estirar el cuerpo para facilitar su disipación.

También importa el lugar donde descansan. Un perro que se muestra completamente relajado en su casa, pero que adopta posiciones más cerradas en un ambiente desconocido, podría estar reaccionando a la falta de familiaridad o confianza en ese espacio.

Por eso, Peiró recomienda no sacar conclusiones a partir de una única posición, sino observar cómo cambia el comportamiento del animal en distintas situaciones. La forma en que se estira al despertarse también puede aportar información sobre su descanso, ya que esos movimientos ayudan a liberar tensiones y recuperar la movilidad.

Con base en El Tiempo/GDA