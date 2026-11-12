Pelusas de los plátanos en primavera: por qué irritan ojos y garganta, y cómo prevenir molestias

En primavera, las calles de Montevideo vuelven a llenarse de pequeñas fibras blancas que vuelan con el viento y se meten en los ojos, la nariz y la garganta. Son las conocidas pelusas de los plátanos, un fenómeno habitual en esta época que puede provocar picazón, lagrimeo, estornudos, tos y sensación de irritación. Aunque muchas personas lo asocian directamente con las alergias, no siempre se trata de una reacción alérgica: las propias fibras pueden actuar como irritantes y generar molestias incluso en quienes no tienen antecedentes.

La llamada pelusa es, en realidad, un conjunto de semillas del plátano de sombra recubiertas de filamentos finos que facilitan su desplazamiento por el aire. Al entrar en contacto con las mucosas, esas pequeñas fibras pueden producir una irritación mecánica. A esto se suma que la floración de los árboles libera polen, que sí puede desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles. Por eso, en primavera pueden coincidir dos fenómenos: la irritación causada por las pelusas y los síntomas propios de las alergias estacionales.

Cómo prevenir el contacto con las pelusas y qué hacer ante la irritación

La primera medida es reducir la exposición, especialmente en los días secos y ventosos, cuando las fibras se dispersan con mayor facilidad. No siempre es posible evitar salir a la calle, pero algunos cuidados ayudan a disminuir el contacto con los ojos y las vías respiratorias:



Usar lentes de sol grandes o envolventes. Funcionan como una barrera física y ayudan a evitar que las fibras entren en los ojos.

Recurrir al tapabocas en jornadas ventosas. Puede reducir la inhalación de partículas, sobre todo al caminar o hacer ejercicio al aire libre.

Evitar frotarse los ojos. Si una fibra entra en contacto con la superficie ocular, rascarse puede aumentar la irritación y provocar lesiones.

Mantener las ventanas cerradas cuando hay muchas partículas en el aire. Conviene ventilar la vivienda en momentos de menor presencia de polen y pelusas.

No dejar la ropa secándose al aire libre. Las prendas pueden acumular partículas que después ingresan al hogar.

Al regresar a casa, lavarse la cara y las manos. Si hubo mucha exposición, también es conveniente ducharse y lavarse el cabello para retirar las fibras que puedan haber quedado adheridas.

Semillas de Platanos de sombra acumulados en las calles de la ciudad de Montevideo durante la primavera, ND 20251013, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El lagrimeo, el enrojecimiento, la picazón y la sensación de tener arenilla son algunas de las molestias que pueden aparecer cuando las fibras entran en contacto con los ojos. En esos casos, lo primero es evitar frotarlos: aunque hacerlo pueda parecer una reacción natural, la fricción puede empeorar la irritación.

Si se siente que hay una partícula en el ojo, se puede parpadear varias veces y realizar un lavado suave con suero fisiológico o agua limpia para intentar retirarla. También pueden utilizarse lágrimas artificiales para aliviar la sensación de sequedad o irritación. No se debe intentar sacar una fibra con los dedos, pañuelos u otros objetos.

Si la molestia no desaparece después del lavado, persiste la sensación de tener algo dentro del ojo o aparecen dolor, sensibilidad intensa a la luz o visión borrosa, es importante consultar con un oftalmólogo.

Cuando las fibras ingresan por la nariz o la boca, pueden generar picazón, tos o una sensación incómoda en la garganta. Para aliviar estas molestias, puede ayudar tomar agua con frecuencia y realizar gárgaras con agua para retirar partículas que hayan quedado en la zona. Si también hay congestión nasal, los lavados con solución salina pueden contribuir a limpiar las fosas nasales y reducir la presencia de partículas irritantes.

Es importante no intentar retirar las fibras introduciendo los dedos u objetos en la garganta. Si la tos persiste, aparece dificultad para respirar o los síntomas son intensos, se debe buscar atención médica.

No todas las molestias que aparecen en primavera son consecuencia de una alergia. La irritación mecánica provocada por las pelusas puede afectar a cualquier persona expuesta, mientras que una reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmunitario responde a sustancias como el polen. Con algunas precauciones y atención a los síntomas, es posible reducir el contacto con las pelusas y atravesar esta etapa del año con menos molestias.