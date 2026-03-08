¿Pasaste los 40? La infusión del Doctor Digestivo con 5 ingredientes clave para desinflamar tu abdomen

Con el paso de los años, el cuerpo empieza a enviar señales claras: digestiones más lentas, sensación de hinchazón, mayor retención de líquidos y cambios en la forma en que se regula el azúcar en sangre. Frente a este escenario, profesionales de la salud ponen el foco en hábitos simples que pueden impulsar el bienestar general, como el consumo de infusiones.

Uno de ellos es Francisco Cañón, médico especializado en Medicina Biológica y Homotoxicología, conocido en redes sociales como “Doctor Digestivo”. A partir de su experiencia clínica, suele recomendar una bebida natural pensada especialmente para personas mayores de 40 años, una etapa en la que comienzan a evidenciarse cambios metabólicos, hormonales y celulares.

Adulto mayor toma una taza de té. Foto: Freepik.

Según explica el especialista, esta preparación combina ingredientes accesibles y de uso habitual en la cocina: jengibre, hojas de laurel, limón, anís estrellado y flor de jamaica. El procedimiento es sencillo: primero se hierven el jengibre, el laurel, el limón y el anís durante unos diez minutos; luego se deja reposar la mezcla y, al final, se incorpora la flor de jamaica para conservar mejor sus propiedades.

El resultado es una infusión a la que Cañón atribuye varios beneficios. Entre ellos, menciona la reducción de la inflamación abdominal y de las extremidades, el estímulo de la función renal y la eliminación de líquidos retenidos. También señala que puede contribuir a un mejor control de la glucosa y a aliviar la congestión a nivel pulmonar.

Jengibre sobre tabla de madera. Foto: Freepik.

A diferencia de otras bebidas funcionales, esta infusión no está pensada para un momento específico del día. El médico sostiene que puede tomarse en cualquier horario y de forma sostenida, siempre que la persona se sienta bien con su consumo. En especial después de los 40, afirma, este tipo de apoyos naturales pueden ser bien recibidos por el organismo.

No obstante, aclara que, como con cualquier preparación a base de plantas y especias, es fundamental asegurarse de no presentar alergias a ninguno de los ingredientes antes de incorporarla a la rutina diaria.

Con base en El Tiempo/GDA