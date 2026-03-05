Espuma en la orina: cuándo puede alertar sobre daño renal y qué alimentos recomiendan los especialistas

Observar espuma o burbujas en la orina puede generar inquietud. Sin embargo, en muchos casos se trata de un fenómeno ocasional y sin consecuencias.

Los especialistas advierten que el problema surge cuando la espuma es persistente, ya que podría estar vinculada con la presencia de proteínas en la orina y con alteraciones en la función renal.

Cómo es una orina normal

La orina considerada habitual es clara, de tono amarillento y no contiene sangre ni espuma. Según explicó Cybele Ghossein, MD, nefróloga de Northwestern Medicine —el sistema de salud de la Universidad Northwestern en Chicago—, muchas personas notan burbujas en el inodoro después de orinar y esto puede ser completamente normal.

Médico sostiene muestras de orina. Foto: Freepik.

“La burbujas son más grandes, claras y desaparecen al tirar de la cadena”, detalló la especialista. En cambio, la espuma es blanca, persiste incluso después de descargar el inodoro y puede asemejarse a la que se forma al servir cerveza.

Qué causa la orina espumosa

De acuerdo con la Dra. Ghossein, la causa más relevante de la orina espumosa es el exceso de proteínas, una condición conocida como proteinuria. “Los riñones filtran la proteína, pero deben mantenerla en el cuerpo. Si los riñones están liberando proteínas en la orina significa que no están funcionando correctamente”, explicó.

La proteinuria puede estar asociada a enfermedades que afectan directamente a los riñones, como el lupus o la diabetes, o ser consecuencia de otros trastornos médicos. Mayo Clinic señala que cuando la espuma se presenta junto con hinchazón en las piernas o inflamación alrededor de los ojos —síntomas que pueden describirse como edema— podría tratarse de una enfermedad renal grave y es necesario buscar atención médica inmediata.

Cuándo consultar

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) indican que orinar con espuma de forma ocasional puede deberse a factores como la velocidad al orinar. No obstante, si la espuma persiste o se vuelve más notoria con el tiempo, recomiendan acudir a un profesional de la salud para una evaluación.

Una prueba de orina permite detectar la presencia de albúmina, una proteína que no debería encontrarse cuando los riñones funcionan adecuadamente. Además, un análisis de sangre puede calcular la tasa de filtración glomerular (TFG), que estima la capacidad de filtrado renal. Según los NIH, una TFG inferior a 60 puede indicar enfermedad renal crónica y, por debajo de 15, insuficiencia renal.

Andrew Narva, nefrólogo de los NIH, advirtió que una persona puede perder hasta tres cuartas partes de la función renal sin presentar síntomas. Por eso, quienes tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares deben realizar controles periódicos.

Alimentación para cuidar los riñones

El Grupo de Urología afiliado a Solaris Health recomienda una alimentación equilibrada para apoyar la función de los riñones, órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar desechos a través de la orina.

Entre los alimentos sugeridos se incluyen verduras de distintos colores —como brócoli, pimientos, zanahorias y hojas verdes— por su aporte de antioxidantes y vitaminas. También frutas como manzanas, bayas, naranjas y cerezas, ricas en fibra y antioxidantes. En personas con enfermedad renal se aconseja moderar el consumo de plátano por su contenido de potasio.

Se destacan además las proteínas vegetales, como frijoles, semillas y frutos secos, que aportan fibra y grasas saludables. En el caso de las semillas de chía, se advierte que contienen oxalatos, relacionados con la formación de cálculos renales, por lo que conviene combinarlas con alimentos ricos en calcio.

En cuanto a proteínas animales, se recomiendan opciones magras como pollo sin piel, pescado, huevos y yogur bajo en grasa, en cantidades moderadas. También se sugieren granos integrales, fuente de fibra y minerales como magnesio y zinc, y el uso de especias para reducir la sal y aportar antioxidantes.

Para un plan nutricional o tratamiento específico, los especialistas subrayan la importancia de consultar con un profesional de la salud.

En base a El Tiempo/GDA