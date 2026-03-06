Pantallas en la infancia: advierten más frustración, menor atención y problemas de sueño en niños pequeños

El uso frecuente de pantallas en la infancia se asocia con mayores niveles de frustración, dificultades para mantener la atención y alteraciones del sueño. Así lo advierten especialistas que recomiendan regular el acceso a dispositivos electrónicos de forma controlada y supervisada desde edades tempranas.

El pediatra José Manuel Moreno, codirector del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, explicó que los niños que utilizan teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos descansan menos y presentan más dificultades para concentrarse.

Si bien reconoció que existen múltiples factores que influyen en estos aspectos, sostuvo que la exposición a pantallas en edades tempranas tiene un impacto relevante y debe ser tenida en cuenta al momento de tomar decisiones en el ámbito familiar.

Dos niños usando celulares. Foto: Freepik.

Moreno subrayó la importancia de establecer límites de manera consciente y dar el ejemplo en el hogar. “En ocasiones, observamos cierto derrotismo en algunos padres que no son capaces de controlar esta realidad. Hay que reconocer que la limitación tiene que incluir a todos, porque los niños imitan a sus progenitores”, afirmó. Como alternativa al tiempo frente a dispositivos, propuso fomentar el juego y la actividad física.

Recomendaciones según la edad

De acuerdo con sociedades científicas, los menores de dos años no deberían utilizar dispositivos electrónicos. Entre los dos y seis años, el tiempo frente a pantallas debe ser limitado y siempre acompañado por un adulto. A partir de los seis años, se aconseja un uso razonable que no supere las dos horas diarias.

Alimentación, ejercicio y descanso

El especialista también destacó la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir problemas de salud. En materia de alimentación, señaló que es fundamental adquirir conductas adecuadas incluso desde el embarazo y evitar promover el consumo de alimentos ultraprocesados, aun cuando el niño no presente sobrepeso.

Niño usa el celular y sufre ciberacoso. Foto: Freepik.

En relación con el sueño, recomendó establecer rutinas que favorezcan una correcta higiene del descanso y evitar el uso de pantallas al menos dos horas antes de acostarse. “La luz de las pantallas no aporta nada a los circuitos hormonales que favorecen el sueño. Están hechas para mantenerte alerta. Es todo lo contrario a lo que buscamos”, explicó.

Finalmente, insistió en que, más allá de los contenidos a los que puedan acceder, “las pantallas no deben permanecer dentro de las habitaciones” de los menores.

En base a El Tiempo/GDA