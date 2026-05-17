Palpitaciones, temblores y mareos: el error común de creer que todo lo que le pasa al cuerpo es ansiedad

Sensaciones como palpitaciones, sudoración, mareos o sensación de angustia suelen relacionarse de manera inmediata con la ansiedad. Sin embargo, los especialistas advierten que estos síntomas no siempre tienen un origen emocional y, en algunos casos, pueden estar vinculados con enfermedades físicas que requieren atención médica.

En un artículo publicado por la revista Psychology Today la psiquiatra Richa Bhatia explicó que distintas condiciones clínicas pueden generar manifestaciones muy similares a las de un trastorno de ansiedad. El análisis, difundido en el blog Healthier Minds, Happier World, destaca la importancia de evitar diagnósticos apresurados sin una evaluación profesional adecuada.

A partir de esta mirada, la especialista detalló algunas enfermedades que suelen confundirse con la ansiedad debido a la similitud de sus síntomas.

Hombre agobiado por el sudor excesivo. Foto: Freepik.

Enfermedades que pueden confundirse con ansiedad

Hipertiroidismo

El hipertiroidismo es una de las afecciones que con más frecuencia puede confundirse con la ansiedad. Este trastorno ocurre cuando la glándula tiroides produce una cantidad excesiva de hormonas, acelerando el metabolismo.

Entre sus síntomas aparecen el nerviosismo, los temblores, la sudoración y el aumento de la frecuencia cardíaca, señales que muchas veces se asocian con una crisis de ansiedad.



Hipoglucemia

Otra condición que puede provocar síntomas similares es la hipoglucemia, un cuadro que ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre descienden por debajo de lo normal.

La baja de glucosa puede generar debilidad, sudor frío, confusión, mareos y sensación de angustia, lo que lleva a que muchas personas interpreten estos episodios como un problema emocional o psicológico.



Feocromocitoma

El feocromocitoma, aunque menos frecuente, también puede imitar los síntomas de la ansiedad. Se trata de un tumor ubicado en las glándulas suprarrenales que provoca una liberación excesiva de adrenalina.

Esta alteración puede desencadenar hipertensión, palpitaciones intensas, dolor de cabeza y una sensación repentina de pánico, síntomas muy similares a los de un episodio de ansiedad severa.

Por qué estas enfermedades se parecen a la ansiedad

Según explica la especialista, el punto en común entre estas patologías es la activación del sistema nervioso y la liberación de hormonas del estrés, procesos que generan respuestas físicas prácticamente iguales a las que experimenta una persona con ansiedad.

Esta similitud en la sintomatología puede dificultar el diagnóstico inicial, especialmente cuando el paciente consulta primero por molestias físicas. En algunos casos, los síntomas son atribuidos únicamente a factores emocionales sin descartar previamente causas orgánicas.

La confusión diagnóstica puede traer consecuencias importantes, ya que tratar una supuesta ansiedad cuando existe una enfermedad subyacente puede retrasar el tratamiento adecuado y permitir el avance del problema médico real.

Por este motivo, los expertos recomiendan realizar una evaluación clínica integral antes de confirmar un diagnóstico definitivo. Un análisis completo permite identificar el verdadero origen de los síntomas y definir el tratamiento más apropiado.

En conclusión, aunque la ansiedad es un trastorno frecuente, no todos los síntomas relacionados con nerviosismo o palpitaciones corresponden necesariamente a esta condición. Reconocer que ciertas enfermedades pueden imitarla resulta fundamental para evitar errores médicos y garantizar una atención temprana y adecuada.