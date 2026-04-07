Ovario poliquístico: dos señales clave para detectarlo a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones

El síndrome de ovario poliquístico es una alteración hormonal frecuente en personas en edad reproductiva. Puede manifestarse de distintas maneras y, en muchos casos, no ser evidente en sus etapas iniciales, lo que retrasa su diagnóstico.

Según información de Mayo Clinic, se trata de un trastorno que afecta el equilibrio hormonal y puede generar ciclos menstruales irregulares, niveles elevados de andrógenos y cambios en la estructura de los ovarios. Aunque no se conoce con exactitud su causa, la detección temprana es clave para prevenir complicaciones a largo plazo.

Dos signos que pueden alertar

El diagnóstico suele establecerse cuando se presentan al menos dos de tres criterios principales. Uno de los más frecuentes es la irregularidad menstrual, que incluye ciclos poco frecuentes, intervalos prolongados entre períodos o menstruaciones que se extienden más de lo habitual. En algunos casos, puede haber menos de nueve períodos al año o ciclos separados por más de 35 días.

Ginecólogo con una reproducción del aparato reproductor femenino Foto: Freepik

El segundo signo es el exceso de andrógenos. Estos niveles elevados de hormonas pueden manifestarse a través de síntomas como crecimiento de vello facial y corporal, acné severo o caída del cabello con patrón masculino. Estas señales pueden aparecer de forma progresiva y variar en intensidad.

Factores asociados y posibles complicaciones

Entre los factores vinculados al desarrollo del síndrome se encuentran la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, la predisposición genética y el aumento en la producción de andrógenos. La resistencia a la insulina, por ejemplo, puede elevar la glucosa en sangre y estimular una mayor producción de estas hormonas.

Consulta ginecológica. Shutterstock

En cuanto a las posibles complicaciones, se incluyen infertilidad, diabetes tipo 2, trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares. También pueden presentarse problemas durante el embarazo, como diabetes gestacional o parto prematuro, así como efectos en la salud mental, entre ellos depresión y ansiedad.

Ante la presencia de irregularidades menstruales, dificultades para concebir o signos asociados al exceso de andrógenos, se recomienda consultar con un profesional de la salud. Un diagnóstico temprano, junto con medidas como la pérdida de peso, puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones.

En base a El Universal/GDA