Orinar sentado o de pie suele ser, en el caso de los hombres, una cuestión de costumbre, comodidad o higiene. Sin embargo, la postura también ha despertado interés en el ámbito de la salud, especialmente por su posible influencia en el funcionamiento de la vejiga y la próstata.

Una investigación dirigida por el Grupo Colombiano de Investigación en Urología, publicada en la revista científica Neurourology and Urodynamics, analizó si la posición adoptada al orinar modifica el flujo urinario. La principal conclusión fue que, entre hombres jóvenes y sanos, no hay diferencias estadísticamente significativas en los indicadores más importantes.

Los resultados, no obstante, deben interpretarse teniendo en cuenta que otros estudios han observado posibles beneficios de orinar sentado en hombres que presentan síntomas urinarios.

Para comparar ambas posiciones, los investigadores evaluaron a 52 hombres de entre 18 y 39 años. Cada participante realizó pruebas de micción sentado y de pie, con un intervalo mínimo de 24 horas entre ambas evaluaciones. El equipo analizó principalmente el caudal urinario máximo —la velocidad a la que sale la orina en el momento de mayor intensidad— y el volumen total expulsado. También midió cuánto tiempo demoraban los participantes en alcanzar ese flujo máximo.

En el caudal urinario máximo se registró una diferencia promedio de 1,47 mililitros por segundo entre las dos posiciones, mientras que la diferencia en el volumen evacuado fue de 14,7 mililitros. Ninguna de las dos variaciones alcanzó significación estadística.

La única diferencia estadísticamente significativa apareció en el tiempo necesario para llegar al flujo máximo. Los hombres tardaron, en promedio, 3,32 segundos más cuando orinaban de pie que cuando lo hacían sentados. Sin embargo, los investigadores señalaron que este resultado estuvo parcialmente condicionado por un valor atípico y consideraron poco probable que tenga relevancia práctica.

En consecuencia, el estudio no identificó una ventaja clara de una postura sobre la otra para los hombres jóvenes sin problemas urinarios.

Foto: Redacción El País

La situación puede ser diferente en los hombres que presentan dificultades para orinar. Una de las condiciones que puede afectar este proceso es el agrandamiento de la próstata, más frecuente a partir de los 50 años. Cuando la próstata aumenta de tamaño, puede dificultar la salida de la orina y provocar síntomas como un chorro más débil o problemas para comenzar a orinar.

En estos casos, una de las hipótesis es que sentarse facilita la relajación de los músculos del suelo pélvico y contribuye a que la vejiga se vacíe de manera más completa.

Un metaanálisis publicado en 2014, que reunió los resultados de 11 estudios científicos, encontró que los hombres con síntomas urinarios evacuaban un mayor volumen de orina residual cuando orinaban de pie que cuando lo hacían sentados. En otras palabras, la posición sentada se asoció con un vaciado más completo de la vejiga. En cambio, entre los hombres sanos, el análisis no encontró diferencias significativas entre ambas posturas.

La uróloga Rena Malik también ha señalado que, cuando existe un agrandamiento de próstata, sentarse podría resultar más cómodo para algunos hombres. De todos modos, advierte que algunas de las explicaciones sobre sus posibles beneficios todavía son hipótesis y requieren más investigación.

Entonces, ¿qué postura conviene elegir? Con la evidencia disponible, no hay motivos para afirmar que los hombres jóvenes y sanos deban cambiar su costumbre de orinar sentados o de pie. El estudio colombiano no encontró una diferencia relevante en los principales indicadores del flujo urinario.

En cambio, para quienes tienen síntomas urinarios o dificultades relacionadas con el agrandamiento de la próstata, sentarse podría facilitar el vaciado de la vejiga, según los resultados de investigaciones anteriores. Si aparecen dificultades para comenzar a orinar, disminución de la fuerza del chorro o sensación de no haber vaciado completamente la vejiga, es importante consultar con un profesional de salud.

Con base en El Tiempo/GDA