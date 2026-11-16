Fortalecer los músculos del suelo pélvico no solo ayuda a prevenir la incontinencia urinaria y contribuye a la recuperación después del parto, sino que también puede favorecer la salud sexual, la sensibilidad y el placer durante las relaciones íntimas. Por eso, los ejercicios de Kegel son una herramienta útil para cuidar esta zona del cuerpo en distintas etapas de la vida.

En la búsqueda de una mejor calidad de vida y de experiencias íntimas satisfactorias, existe un aspecto de la salud que no siempre recibe la atención necesaria: el suelo pélvico. Se trata de un conjunto de músculos y tejidos que sostiene órganos como la vejiga, el útero, la vagina y el recto, y que cumple funciones esenciales tanto en el control urinario como en la actividad sexual.

Con el paso de los años, el embarazo, el parto y otros factores, esta musculatura puede debilitarse y perder parte de su capacidad de sostén. Para contrarrestar ese proceso, los ejercicios de Kegel permiten trabajar los músculos de la pelvis mediante contracciones voluntarias que ayudan a mejorar su fuerza y coordinación.

Foto: Commons.

Aunque suelen asociarse con el embarazo y el período posterior al parto, estos ejercicios también pueden incorporarse en otras etapas de la vida. Mantener una adecuada salud del suelo pélvico puede contribuir a prevenir o mejorar determinados problemas, como la incontinencia urinaria, y favorecer la función sexual. Sin embargo, sus efectos sobre la sensibilidad y el placer varían según cada persona y no deben considerarse un resultado garantizado.

¿Cómo identificar los músculos del suelo pélvico? Antes de comenzar una rutina de ejercicios de Kegel, es importante reconocer cuáles son los músculos que deben contraerse. Para identificarlos, se pueden realizar algunas pruebas sencillas:



Prueba de la tos: al toser o estornudar se produce una contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico. Esto permite tomar conciencia de la zona que se busca ejercitar.



de la musculatura del suelo pélvico. Esto permite tomar conciencia de la zona que se busca ejercitar. Identificación de la musculatura anal: acostada boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados, se puede intentar contraer suavemente los músculos que rodean el ano, como si se quisiera evitar la expulsión de gases. La sensación de cierre y elevación hacia adentro ayuda a reconocer parte de la musculatura involucrada.

Las personas en pareja tienen menos probabilidades de deprimirse. Foto: Commons.

Es importante evitar contraer los glúteos, los muslos o el abdomen, así como contener la respiración durante el ejercicio.