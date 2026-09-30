Mujer de 2 metros contó cuál es la pregunta más incómoda que recibe por su estatura

Para Nancy Mulkey, llamar la atención por su estatura forma parte de la vida cotidiana. Con aproximadamente 2,06 metros, la exjugadora estadounidense de básquetbol convirtió parte de esas experiencias en contenido para sus redes sociales, donde comparte aspectos vinculados con la moda, el deporte y las situaciones que enfrenta por ser una mujer muy alta.

Sin embargo, hay una pregunta que le resulta especialmente incómoda. Según contó en Instagram, los desconocidos suelen preguntarle cuánto miden sus padres. Lo que podría parecer una consulta surgida de la curiosidad muchas veces da paso a una serie de preguntas cada vez más personales.

Después de conocer la altura de sus padres, algunas personas quieren saber cuánto miden sus hermanos, qué número de calzado usa o cuánto medía cuando iba al colegio.

Una pregunta que abre la puerta a muchas más

Mulkey relató la situación con humor y explicó que una conversación aparentemente sencilla puede terminar en una especie de interrogatorio sobre su familia.

En una de sus publicaciones, contó que en ocasiones tiene la sensación de estar participando de una entrevista para un supuesto documental sobre genética. La situación, planteó, puede llevarla a brindar información sobre distintos integrantes de su familia en medio de una conversación cotidiana con desconocidos.

La publicación también generó comentarios de personas que aseguraron haber atravesado situaciones similares debido a alguna característica física que llama especialmente la atención.

Una persona pelirroja, por ejemplo, contó que suele recibir preguntas sobre cuál de sus padres le heredó el color de pelo y si sus hermanos también son pelirrojos.

Otros usuarios optaron por el humor. Uno de ellos comentó que, si se encontrara con una persona tan alta, una de las pocas cosas que le preguntaría sería si puede ayudar a cambiar una bombita ubicada en un techo alto.

Más allá de las bromas, las respuestas dejaron en evidencia cómo una característica física visible puede convertirse rápidamente en el motivo para iniciar conversaciones con personas desconocidas.

Del básquetbol a las redes sociales

La estatura de Mulkey también tuvo un papel importante en su trayectoria deportiva. Durante su etapa universitaria se desempeñó como pívot y pasó por Oklahoma, Rice University y la Universidad de Washington.

En su etapa en Rice tuvo una destacada actuación defensiva. Durante la temporada 2018-2019 lideró la División I de la NCAA en bloqueos por partido y, posteriormente, fue reconocida como MVP del torneo WNIT de 2021.

En 2022 firmó como agente libre novata con Las Vegas Aces, aunque quedó desvinculada antes del comienzo de la temporada regular.

Más adelante continuó vinculada al básquetbol desde la formación y se desempeñó como entrenadora asistente graduada del equipo femenino de Texas A&M.

Su historia también llegó a la televisión a través del programa documental My Giant Life, centrado en las experiencias cotidianas de mujeres de gran estatura.

Actualmente, Mulkey utiliza plataformas como Instagram y TikTok para compartir contenidos sobre su vida, la moda y las situaciones que enfrenta por su altura. En una de sus publicaciones recientes también se refirió a la percepción que existe sobre los hombres de menor estatura.

La exdeportista sostuvo que la altura, por sí sola, no determina el atractivo de una persona y destacó otros aspectos, como la personalidad, la forma de vestir y la seguridad con la que alguien se desenvuelve.

Su experiencia muestra cómo una característica tan evidente como la estatura puede despertar curiosidad y convertirse en motivo de comentarios y preguntas constantes. Para Mulkey, algunas de esas situaciones pueden resultar divertidas, pero otras terminan avanzando hacia aspectos personales que los desconocidos no siempre tienen en cuenta.

En base a El Tiempo/GDA