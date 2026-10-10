Miedo, dolor o frustración: las verdaderas razones por las que tu perro ladra y cómo interpretarlas

El ladrido de un perro puede tener distintas causas. El miedo, la frustración, el dolor o las dificultades para gestionar determinados estímulos pueden generar conductas similares. Por eso, los especialistas en comportamiento canino recomiendan observar las señales que aparecen antes del ladrido y analizar el contexto en el que se produce antes de sacar conclusiones sobre lo que le ocurre al animal.

La etóloga y educadora canina Isabel Jiménez explicó que una misma conducta puede tener diferentes causas, aunque a simple vista parezca idéntica.

"Un perro que grita es un perro que no puede, no un perro que quiere", señaló la especialista, según 'OK Diario'.

Jiménez también advirtió sobre el uso del término perro reactivo como si se tratara de un diagnóstico. Según su explicación, observar una conducta aislada no alcanza para determinar qué le sucede al animal ni por qué reacciona de esa manera.

Foto: Pxhere.

Dos perros pueden ladrar de forma similar y, sin embargo, responder a situaciones diferentes. Uno puede intentar mantener a distancia aquello que le provoca miedo, mientras que otro puede experimentar frustración porque la correa le impide acercarse a una persona, un animal u otro estímulo que le interesa.

El dolor en los perros también puede influir en su comportamiento. Una molestia física puede reducir progresivamente su tolerancia ante determinados encuentros y hacer que el animal reaccione de una manera que antes no era habitual.

Las señales que aparecen antes del ladrido de un perro

Uno de los conceptos importantes para comprender el comportamiento canino es el umbral de reacción. Se refiere al punto en el que el perro deja de gestionar un estímulo con tranquilidad y comienza a mostrar una respuesta más intensa.

Antes de alcanzar ese límite, pueden aparecer señales de estrés en los perros que pasan inadvertidas. Entre ellas se encuentran mantener el cuerpo rígido, fijar la mirada, cerrar la boca, dejar de olfatear o acelerar el paso.

Reconocer estas señales permite comprender mejor el estado del animal y detectar cuándo una situación empieza a resultarle difícil de gestionar. El Manual de veterinaria de Merck recomienda considerar el historial del perro, su entorno y su estado de salud al evaluar los problemas de comportamiento canino. Este enfoque es importante porque el dolor y otras condiciones físicas también pueden influir en la conducta. Por eso, cuando un perro comienza a reaccionar de forma diferente o presenta cambios repentinos, conviene consultar con un veterinario antes de atribuir su comportamiento únicamente a una cuestión de educación.

Cómo influyen la raza y el entorno en el comportamiento del perro

Imagen: Easy Peasy AI.

La raza del perro y las características desarrolladas a lo largo de generaciones pueden influir en sus necesidades y tendencias de comportamiento. Sin embargo, la genética no determina por completo cómo actuará cada animal.

Jiménez utilizó al border collie como ejemplo para explicar cómo la selección genética puede influir en la conducta. Esta raza fue criada para trabajar con ganado, controlar movimientos, anticiparse a determinadas situaciones, tomar decisiones y mantener la concentración durante períodos prolongados.

Según la etóloga, cuando estas capacidades no encuentran oportunidades adecuadas para expresarse en el entorno cotidiano, pueden aparecer dificultades de comportamiento. La solución, desde esta perspectiva, no consiste en intentar eliminar las características propias del perro, sino en ofrecerle actividades que le permitan canalizar sus instintos y necesidades de manera apropiada.

El mastín es otro ejemplo de cómo las características de una raza pueden interpretarse de forma equivocada. Jiménez explicó que algunas familias consideran que estos perros son tercos porque no siempre responden de inmediato a una orden.

Sin embargo, durante siglos fueron seleccionados para permanecer junto a los rebaños y tomar decisiones de manera independiente ante posibles amenazas. Esa historia ayuda a comprender por qué pueden mostrar una respuesta diferente a la de otras razas en determinadas situaciones.

La especialista subrayó que la genética canina establece predisposiciones, pero no define de manera absoluta el comportamiento. El ambiente, las experiencias y el aprendizaje pueden reforzar o reducir determinadas tendencias.

Así, un perro con predisposición a la vigilancia puede desarrollar una conducta estable en un entorno previsible y adecuado, mientras que en otras condiciones podría aumentar su hipervigilancia y reaccionar con mayor frecuencia ante los estímulos que percibe como amenazantes.

Por qué es importante socializar al cachorro durante sus primeros meses

Cachorro en adopción. Foto: Freepik.

La socialización del cachorro es una etapa fundamental para favorecer su adaptación a diferentes situaciones y reducir el riesgo de que desarrolle respuestas de miedo ante estímulos cotidianos. La Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal (AVSAB) señala que los primeros tres meses de vida constituyen el principal período de socialización. Durante esta etapa, se recomienda que los cachorros conozcan de forma segura y gradual a diferentes personas, animales, sonidos, objetos y entornos.

La exposición debe adaptarse a las respuestas de cada animal. Una experiencia demasiado intensa o forzada puede provocar miedo excesivo, retraimiento o conductas de evitación, en lugar de favorecer una asociación positiva con los estímulos.

Para acompañar este proceso, la organización recomienda recurrir al refuerzo positivo en perros, tanto en las clases de entrenamiento como en el aprendizaje dentro del hogar. Este enfoque utiliza recompensas, elogios, caricias, juegos o premios para favorecer las conductas deseadas.

La incorporación de nuevos sonidos, olores, lugares, personas y texturas debe realizarse de manera progresiva, respetando los tiempos del cachorro y evitando obligarlo a interactuar cuando muestra señales de incomodidad.

Comprender las causas del ladrido excesivo, reconocer las señales previas a una reacción y tener en cuenta las necesidades individuales de cada perro permite abordar los problemas de comportamiento de una manera más adecuada. En lugar de interpretar estas respuestas como desobediencia o terquedad, observar al animal en su contexto ayuda a identificar qué necesita y cuándo puede requerir la orientación de un veterinario o un profesional especializado en comportamiento canino.

