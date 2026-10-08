La señal que puede mostrar cuánto apego siente un perro por su dueño

El vínculo entre un perro y su humano puede expresarse de distintas maneras. Buscar caricias, mostrarse contento al verlo o permanecer cerca son algunas de las conductas que suelen interpretarse como muestras de afecto. Sin embargo, hay otra actitud cotidiana que puede revelar el apego del animal: seguir a su dueño por la casa incluso cuando no está buscando atención.

Según el portal Veterinaria Rawson, esta conducta está relacionada con la naturaleza social de los perros. Al vivir en grupos, los animales consideran a su familia humana como parte de su propia “manada”. Desde el sitio explican que, aunque los perros fueron domesticados hace miles de años, mantienen esa tendencia a formar parte de un grupo.

Por eso, un perro puede levantarse y acompañar a su humano de una habitación a otra aunque este se encuentre ocupado y no le esté prestando atención. Dentro de esta interpretación, permanecer cerca puede estar relacionado con el deseo de acompañarlo y protegerlo.

Esta conducta, sin embargo, debe diferenciarse de aquellos casos en los que el perro busca a su dueño porque necesita algo concreto, como salir a pasear o recibir alimento. En esas situaciones, la proximidad responde a una necesidad específica del animal.

El vínculo entre perros y humanos

La relación cercana entre ambas especies también se desarrolla desde los primeros meses de vida del perro. Durante su crecimiento, los cachorros aprenden a reconocer e interpretar señales humanas para relacionarse con su entorno.

Además, determinadas expresiones faciales de los perros evolucionaron y favorecieron la comunicación con las personas.

La predisposición a seguir a los humanos también puede variar según la raza y la historia de cada animal. Algunos perros que fueron seleccionados durante generaciones para trabajar junto a personas, como los pertenecientes a grupos de pastoreo o de trabajo, pueden tener una mayor tendencia a permanecer atentos a sus tutores.

Cuando seguir al dueño puede ser una señal de otro problema

Aunque acompañar constantemente a una persona puede formar parte de un vínculo estrecho, no siempre significa que el perro esté demostrando afecto. En algunos casos, este comportamiento puede estar asociado con inseguridad, estrés o una dependencia excesiva.

Una diferencia importante está en la reacción del animal cuando su humano se aleja. Un perro puede mantenerse cerca de su dueño y, al mismo tiempo, descansar tranquilamente cuando este se va. Otro, en cambio, puede angustiarse, llorar, ladrar o desarrollar conductas destructivas cuando queda solo.

Por eso, la conducta debe observarse junto con las demás señales que presenta el animal y no interpretarse automáticamente como una demostración de amor.

Perro mirando a su dueño Foto: Archivo El País

Qué hacer si existe una dependencia excesiva

El portal Clínica Veterinaria Estivet plantea algunas medidas para ayudar a evitar que el perro desarrolle una dependencia excesiva de su tutor.

Entre ellas se encuentran comenzar con pequeñas salidas diarias para que el animal se acostumbre a que su familia se va y regresa, evitar prestar una atención excesiva frente a conductas destructivas y dejarle juguetes que pueda utilizar mientras permanece solo.

También recomienda asegurarse de que tenga agua disponible y realizar paseos largos antes de salir de casa, de manera que pueda gastar energía y descansar durante el período de soledad.

En los casos más graves de ansiedad, los veterinarios pueden indicar medicación relajante. Este tipo de tratamiento debe utilizarse únicamente cuando un profesional lo considera necesario y siempre bajo su prescripción.

En base a La Nación/GDA