La longevidad no depende de un único factor. La genética, la alimentación, la actividad física y el entorno intervienen en cómo envejece el organismo. A esa lista se suma un elemento que despierta cada vez más interés científico: el microbioma intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino y participan en procesos como la digestión, el metabolismo y la regulación de la respuesta inflamatoria.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y publicado en la revista Cell Metabolism, encontró diferencias en la actividad metabólica de las bacterias intestinales de personas que superaron los 100 años. Los resultados sugieren que algunas funciones de estos microorganismos podrían contribuir a preservar el equilibrio metabólico durante la vejez.

La investigación también incluyó experimentos con ratones ancianos. En ellos, los científicos potenciaron una función específica de las bacterias intestinales y observaron mejoras en distintos indicadores metabólicos.

El equipo se concentró en estudiar la relación entre las bacterias intestinales y los ácidos biliares. Estas sustancias son producidas por el hígado, ayudan a digerir las grasas y también intervienen en diferentes mecanismos de regulación del organismo.

En particular, analizaron unas enzimas llamadas hidrolasas de sales biliares (BSH), que son producidas por determinadas bacterias intestinales y modifican químicamente los ácidos biliares. Estos cambios pueden influir en procesos vinculados con el metabolismo, la inflamación y los ritmos biológicos.

En una primera etapa, los investigadores estudiaron ratones jóvenes y ancianos. Observaron que el envejecimiento estaba asociado con un aumento de la actividad bacteriana relacionada con estas enzimas.

Luego analizaron datos disponibles de 280 personas, distribuidas en tres grupos: 48 adultos jóvenes, 107 adultos mayores y 125 centenarios. Los resultados mostraron que quienes habían superado los 100 años presentaban proporciones más elevadas de determinados ácidos biliares modificados. También tenían una mayor abundancia de un gen vinculado con la actividad de las enzimas BSH en comparación con el grupo de adultos mayores.

Para el autor principal del trabajo, Amir Zarrinpar, profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, estos hallazgos invitan a observar el envejecimiento desde otra perspectiva.

“Muchos estudios sobre el envejecimiento se centran en los problemas que surgen al envejecer, pero nuestros hallazgos sugieren que algunos cambios en la microbiota intestinal podrían representar, en realidad, un intento del organismo por preservar la salud metabólica”, señaló.

La hipótesis es que ciertas modificaciones en la actividad de las bacterias no necesariamente representan un deterioro, sino que podrían formar parte de mecanismos de adaptación que ayudan a mantener algunas funciones del organismo.

Después de identificar las diferencias en las personas centenarias, los científicos buscaron comprobar si aumentar la actividad de las enzimas BSH podía generar efectos favorables sobre el metabolismo. Para hacerlo, modificaron genéticamente una cepa bacteriana que habita naturalmente en el intestino, de manera que produjera esas enzimas de forma continua. Luego administraron los microorganismos a ratones de 82 semanas de edad, considerados ancianos.

Una única intervención permitió que las bacterias permanecieran en el intestino y siguieran produciendo la enzima durante el período de observación. Aproximadamente 20 semanas después, los animales tratados mostraron una mejor sensibilidad a la insulina y una ligera mejora en la tolerancia a la glucosa, en comparación con los ratones que recibieron una bacteria de control.

En una evaluación posterior, a las 32 semanas del tratamiento, los investigadores también observaron cambios en la composición corporal y el funcionamiento metabólico. Entre ellos se encontraron:



Menor peso corporal y reducción de la masa grasa.

Mayor proporción de masa magra.

Más utilización de grasa como fuente de energía.

Mejor funcionamiento de las mitocondrias, estructuras celulares encargadas de producir energía.

Modificaciones en la actividad de genes relacionados con la inflamación y el reloj biológico interno.

Los resultados indican que potenciar una función bacteriana específica puede producir cambios en distintos indicadores metabólicos de animales envejecidos. Sin embargo, todavía no permiten saber si una intervención similar tendría los mismos efectos en las personas.

Aunque el estudio identificó características particulares en el microbioma de los centenarios, no demostró que esas bacterias sean responsables de que algunas personas alcancen esa edad. Tampoco probó que modificar el microbioma permita prolongar la vida humana.

Los datos obtenidos en personas muestran asociaciones, pero no establecen una relación de causa y efecto. Es decir, todavía no se sabe si la actividad de las enzimas BSH contribuye a un envejecimiento saludable, si es una consecuencia de otros procesos biológicos o si ambas cosas ocurren al mismo tiempo.

Adulta mayor mirándose al espejo en el baño. Foto: Freepik.

Por eso, las próximas investigaciones buscarán comprender mejor cómo las distintas variantes de estas enzimas intervienen en el metabolismo de los ácidos biliares, la inflamación y la utilización de energía. También estudiarán si los efectos observados se reproducen en hembras, debido a las diferencias que existen en los procesos de envejecimiento según el sexo.

Para Zarrinpar, el interés de esta línea de investigación va más allá de extender la expectativa de vida. “El objetivo no es simplemente vivir más tiempo, sino comprender la biología que permite a algunas personas mantener su resiliencia a medida que envejecen”, afirmó.

El microbioma intestinal aparece así como un campo prometedor para estudiar los mecanismos que ayudan a conservar la salud durante la vejez. Por ahora, los hallazgos abren nuevas preguntas científicas, pero no justifican recurrir a suplementos o tratamientos para modificar las bacterias intestinales con la expectativa de vivir más años.

Con base en El Tiempo/GDA