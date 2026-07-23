Menopausia: la infusión con romero, canela y flor de Jamaica que podría ayudar a aliviar la fatiga

Las infusiones forman parte de las preparaciones naturales que muchas personas incorporan para aliviar distintas molestias cotidianas. Elaboradas con hierbas y especias, han sido utilizadas durante generaciones y, en algunos casos, las mujeres recurren a ellas para atravesar con mayor bienestar diferentes etapas del ciclo hormonal.

Durante la menopausia, cuando cesa definitivamente el ciclo menstrual, es frecuente que aparezcan síntomas como los sofocos o bochornos y la fatiga. Frente a estas molestias, algunas mujeres optan por sumar infusiones a sus hábitos diarios con el objetivo de acompañar el organismo. De todos modos, ante cualquier síntoma o duda, la recomendación sigue siendo consultar con un profesional de la salud.

Una combinación de ingredientes de uso habitual

Una entrenadora de acondicionamiento físico colombiana sostiene que el consumo habitual de esta preparación podría contribuir a regular el organismo y ayudar a sobrellevar los bochornos propios de la menopausia. Además, señala que, acompañada por una alimentación equilibrada y actividad física regular, también podría formar parte de un estilo de vida saludable.

La receta reúne ingredientes fáciles de conseguir y ampliamente utilizados en infusiones.

La canela y la flor de Jamaica, por ejemplo, son reconocidas por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a proteger al organismo frente a los radicales libres. También se les atribuyen efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos, ya que pueden favorecer la producción de jugos gástricos y contribuir a aliviar molestias como la acidez, las náuseas o los gases.

Flor de Jamaica o hibisco para preparar té Foto: Pixabay

Por su parte, el romero ha sido asociado con beneficios relacionados con la circulación, el control de la diabetes, el cuidado de la piel y el cabello, la memoria, algunos problemas respiratorios y la regulación de la presión arterial.

En tanto, el laurel se destaca por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias, diuréticas, bactericidas y antioxidantes. Además, contiene vitaminas del complejo B y minerales como zinc, magnesio, hierro y calcio.

Cómo preparar la infusión

Ingredientes



Cinco ramas de romero fresco.

Cinco hojas de laurel.

Tres astillas de canela.

Un puñado de flores de Jamaica.

Una cucharadita de clavos de olor.

Un litro de agua.

Infusión de canela. Foto: Pixabay

Preparación

Colocar el litro de agua en una olla y agregar el romero, las hojas de laurel, la canela, las flores de Jamaica y los clavos de olor. Llevar a fuego medio hasta que hierva y mantener la cocción durante 10 minutos. Luego, dejar entibiar antes de consumir.

Antes de incorporar esta o cualquier otra preparación a la alimentación habitual, es aconsejable consultar con un médico para evaluar si resulta adecuada según las características y necesidades de cada persona.

En base a La Nación/GDA