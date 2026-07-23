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El País Bienestar Vida Sana

Menopausia: la infusión con romero, canela y flor de Jamaica que podría ayudar a aliviar la fatiga

Algunas mujeres incorporan infusiones de hierbas para acompañar esta etapa de la vida. Una preparación con ingredientes de uso frecuente podría contribuir a sobrellevar algunos síntomas, siempre como complemento del seguimiento médico.

El País
El País
23/07/2026, 10:00
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Tomar un té
Mujer toma un té.
Foto: Freepik.

Las infusiones forman parte de las preparaciones naturales que muchas personas incorporan para aliviar distintas molestias cotidianas. Elaboradas con hierbas y especias, han sido utilizadas durante generaciones y, en algunos casos, las mujeres recurren a ellas para atravesar con mayor bienestar diferentes etapas del ciclo hormonal.

Durante la menopausia, cuando cesa definitivamente el ciclo menstrual, es frecuente que aparezcan síntomas como los sofocos o bochornos y la fatiga. Frente a estas molestias, algunas mujeres optan por sumar infusiones a sus hábitos diarios con el objetivo de acompañar el organismo. De todos modos, ante cualquier síntoma o duda, la recomendación sigue siendo consultar con un profesional de la salud.

La infusión natural que ayuda a combatir la retención de líquidos y deshinchar el cuerpo después de comer

Una combinación de ingredientes de uso habitual

Una entrenadora de acondicionamiento físico colombiana sostiene que el consumo habitual de esta preparación podría contribuir a regular el organismo y ayudar a sobrellevar los bochornos propios de la menopausia. Además, señala que, acompañada por una alimentación equilibrada y actividad física regular, también podría formar parte de un estilo de vida saludable.

La receta reúne ingredientes fáciles de conseguir y ampliamente utilizados en infusiones.

La canela y la flor de Jamaica, por ejemplo, son reconocidas por sus propiedades antioxidantes, que ayudan a proteger al organismo frente a los radicales libres. También se les atribuyen efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos, ya que pueden favorecer la producción de jugos gástricos y contribuir a aliviar molestias como la acidez, las náuseas o los gases.

Flor de Jamaica o hibisco
Flor de Jamaica o hibisco para preparar té
Foto: Pixabay

Por su parte, el romero ha sido asociado con beneficios relacionados con la circulación, el control de la diabetes, el cuidado de la piel y el cabello, la memoria, algunos problemas respiratorios y la regulación de la presión arterial.

En tanto, el laurel se destaca por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias, diuréticas, bactericidas y antioxidantes. Además, contiene vitaminas del complejo B y minerales como zinc, magnesio, hierro y calcio.

Cómo preparar la infusión

Ingredientes

  • Cinco ramas de romero fresco.
  • Cinco hojas de laurel.
  • Tres astillas de canela.
  • Un puñado de flores de Jamaica.
  • Una cucharadita de clavos de olor.
  • Un litro de agua.
Infusión de canela. Foto: Pixabay
Infusión de canela. Foto: Pixabay

Preparación
Colocar el litro de agua en una olla y agregar el romero, las hojas de laurel, la canela, las flores de Jamaica y los clavos de olor. Llevar a fuego medio hasta que hierva y mantener la cocción durante 10 minutos. Luego, dejar entibiar antes de consumir.

Antes de incorporar esta o cualquier otra preparación a la alimentación habitual, es aconsejable consultar con un médico para evaluar si resulta adecuada según las características y necesidades de cada persona.

En base a La Nación/GDA

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