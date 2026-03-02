El efecto hibisco en la menopausia: cómo este extracto natural ayudó a reducir la presión en mujeres hipertensas

El consumo de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) ha ganado interés en la investigación científica por sus posibles efectos sobre la presión arterial, aunque la evidencia disponible muestra resultados variables según el tipo de estudio y la población analizada.

Lo que durante años fue un remedio natural popular hoy es objeto de análisis clínico, especialmente por su potencial efecto hipotensor en mujeres durante la menopausia y en personas con hipertensión arterial.

Según el Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb), aunque al hibisco se le atribuyen propiedades para reducir la presión, los datos actuales no permiten confirmar con certeza su eficacia ni seguridad en adultos hipertensos.

En la misma línea, la Cleveland Clinic señala que el National Center for Complementary and Integrative Health concluyó que el hibisco puede producir solo una disminución leve de la presión arterial, por lo que no debe reemplazar los medicamentos antihipertensivos indicados por profesionales de la salud.

Agua de Jamaica. Foto: Commons.

Evidencia científica sobre flor de Jamaica e hipertensión

Una revisión de Cochrane incluyó un ensayo con 60 personas con diabetes tipo 2 e hipertensión, en el que no se registraron cambios significativos tras el consumo de extracto puro de flor de Jamaica en cápsulas.

En contraste, una investigación publicada en The Open Public Health Journal, desarrollada en Indonesia, evaluó a 90 mujeres menopáusicas con hipertensión divididas en grupo intervención y grupo control. Las participantes que recibieron 500 mg diarios de extracto de hibisco durante cinco días mostraron una mayor reducción en la presión sistólica y diastólica.

El grupo intervención alcanzó valores promedio de 101,8 mmHg (sistólica) y 87,1 mmHg (diastólica), frente a 151,5 mmHg y 97,8 mmHg en el grupo control, lo que sugiere un posible efecto beneficioso a corto plazo.

Flor de Jamaica Foto: Earl Benton/Commons.

Mecanismo de acción: antocianinas y salud vascular

El posible impacto del Hibiscus sabdariffa sobre la presión arterial se relaciona con su contenido de antocianinas, compuestos con acción vasodilatadora y antioxidante. Según el CCIb, estas sustancias han mostrado efectos reductores de la presión tanto en estudios en animales como en humanos.

Los ensayos también identificaron mejoras en la función endotelial y efectos antioxidantes. En el estudio indonesio, la reducción observada fue estadísticamente significativa y se mantuvo durante el período de intervención. Se plantea que las antocianinas favorecerían la relajación del músculo liso vascular e inhibirían enzimas implicadas en el desarrollo de la hipertensión.

Flor de Jamaica y control del peso corporal

Algunas investigaciones publicadas en The Open Public Health Journal sugieren que el consumo de infusión o extracto de flor de Jamaica podría contribuir al control del peso corporal cuando se integra en una dieta saludable.

Estudios sobre dietas basadas en plantas han mostrado descensos promedio de la presión arterial frente a dietas con mayor consumo de carne. Sin embargo, los especialistas enfatizan que los hábitos de vida saludables —como el ejercicio regular y una alimentación equilibrada— siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo cardiovascular.

Formas de consumo y recomendaciones médicas

Té de hibisco con sandía. Foto: Commons.

Las presentaciones más estudiadas son el extracto estandarizado en cápsulas y la infusión de pétalos secos. En el estudio realizado en Indonesia, la dosis de 500 mg diarios se administró por la mañana, al menos 30 minutos después del desayuno, lo que facilitó el control clínico.

En América Latina, la infusión es la forma más habitual de consumo, aunque la concentración de compuestos activos puede variar respecto al extracto encapsulado. El CCIb subraya la necesidad de definir con mayor precisión la dosis, duración y forma de preparación antes de establecer recomendaciones clínicas claras.

Los expertos aconsejan que el uso de flor de Jamaica para la hipertensión se realice bajo supervisión médica, especialmente en mujeres menopáusicas y en personas con antecedentes cardiovasculares, y que nunca sustituya un tratamiento farmacológico indicado.