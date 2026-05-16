¿Los perros pueden detectar el miedo? Qué dice la ciencia sobre su extraordinario olfato

Durante años circuló la idea de que los perros pueden darse cuenta cuando una persona siente miedo, casi como si tuvieran un “sexto sentido”. Sin embargo, distintos estudios científicos comenzaron a analizar este comportamiento desde otra perspectiva: la del olfato y la capacidad de los perros para detectar señales químicas humanas.

La evidencia actual indica que los perros pueden percibir cambios fisiológicos asociados a emociones intensas como el miedo o el estrés. Estas modificaciones se producen de manera involuntaria en el cuerpo humano y alteran sustancias presentes en el sudor y el aliento.

Un olfato mucho más sensible que el humano

El sistema olfativo canino es considerablemente más desarrollado que el de las personas. Según estimaciones citadas en distintas investigaciones, el olfato de los perros puede ser entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el humano.

Mientras las personas poseen alrededor de cinco millones de receptores olfativos, algunas razas, como el Bloodhound, pueden alcanzar hasta 300 millones.

Cuando una persona siente miedo, se activa el sistema nervioso simpático y el organismo libera hormonas como adrenalina y cortisol. Estos cambios generan variaciones químicas que pueden ser detectadas por otros organismos.

Foto: Commons.

Investigaciones publicadas en la revista Psychological Science señalaron además que los seres humanos emiten “quimioseñales” a través del sudor capaces de transmitir estados emocionales específicos.

Uno de los estudios más conocidos sobre este tema fue realizado en la Universidad de Nápoles Federico II y estuvo dirigido por el investigador Biagio D’Aniello.

Para el experimento, los científicos recolectaron muestras de sudor de personas expuestas a videos que provocaban miedo y también de voluntarios en estados emocionales considerados neutros. Luego presentaron esas muestras a distintos perros domésticos para analizar su comportamiento.

Los investigadores observaron tres respuestas principales:

- los perros expuestos al “olor del miedo” mostraron aumentos en la frecuencia cardíaca;

- tendieron a permanecer más cerca de sus cuidadores;

- evitaron el contacto con personas desconocidas asociadas a las muestras de miedo.

Los autores del estudio describieron este fenómeno como una forma de “comunicación emocional entre especies”, ya que los animales no solo detectaban las señales químicas, sino que también reaccionaban emocionalmente frente a ellas.

Un órgano especializado en señales químicas

Además del sistema olfativo tradicional, los perros cuentan con el órgano vomeronasal —también conocido como órgano de Jacobson—, ubicado en el paladar.

Hombre con un perro Freepik

Este órgano está especializado en detectar feromonas y otras señales químicas que muchas veces no se perciben como olores comunes.

Gracias a este mecanismo, los perros pueden reaccionar incluso cuando una persona aparenta tranquilidad, ya que las señales químicas asociadas al miedo o la ansiedad siguen presentes y pueden ser captadas por su sistema sensorial.

En base a El Tiempo/GDA