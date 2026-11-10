Los peligros de dejar que el perro asome la cabeza por el auto y cómo llevarlo seguro

La imagen se repite a diario en las calles: un perro que viaja plácidamente con la cabeza hacia afuera del auto y las orejas flameando con el viento. Aunque resulta una estampa inofensiva e incluso simpática a la vista, los profesionales en salud y comportamiento animal desaconsejan rotundamente esta práctica. Las advertencias de los veterinarios coinciden en que detrás de esa postura se esconden amenazas reales para el propio animal, para los ocupantes del auto y para otros usuarios de la vía pública.

La razón por la cual las mascotas buscan asomarse de forma tan insistente es puramente sensorial. A través de la abertura le llega un volumen enorme de estímulos olfativos que le permiten explorar el entorno a gran velocidad. Sin embargo, ese momento de disfrute puede costar muy caro a nivel físico.

Lesiones oculares, auditivas y daños en la columna

El primer riesgo al que se expone el animal es el impacto de partículas a gran velocidad. El polvo del ambiente, insectos o pequeñas piedras despedidas por la marcha pueden golpear sus ojos y provocar lesiones irreparables de gravedad. A su vez, el flujo constante de aire impactando de lleno sobre la cara favorece la aparición de conjuntivitis, otitis e infecciones en las vías respiratorias.

El área del cuello y la espalda también padece consecuencias severas. Mantener esa posición exige una tensión muscular constante que, sumada a los frenazos o maniobras bruscas del vehículo, desencadena contracturas, esguinces en la zona cervical e incluso hernias discales. En situaciones de mayor impacto, una sacudida imprevista puede hacer que el animal se golpee la cabeza con violencia contra el marco o el parante del coche.

Foto: Pickpik.

Desbordes por instinto, caídas y distracción al volante

A las complicaciones físicas se suma el peligro inminente de una caída o un salto involuntario si la mascota decide sacar una parte mayor de su cuerpo. Existe un riesgo cierto de que termine golpeándose contra una moto, un poste del alumbrado o el espejo retrovisor de otro vehículo en circulación.

Asimismo, al detenerse en un semáforo o cruce peatonal, el animal puede reaccionar por puro instinto e intentar morder a un peatón, un ciclista o un motociclista que pase cerca. Por otro lado, llevarlo suelto o cerca de la parte delantera entorpece la visibilidad del conductor, resta maniobrabilidad ante una emergencia y expone al animal a salir despedido contra el parabrisas en caso de una frenada de golpe.

Pautas clave para un traslado seguro y sin sobresaltos

Para garantizar viajes tranquilos sin descuidar la protección de la mascota ni la de los pasajeros, los expertos aconsejan adoptar medidas de sujeción homologadas según el porte del animal:



Ubicación general: las mascotas deben viajar en el asiento trasero sujetas con un arnés especial abrochado al cinturón de seguridad, o bien contenidas dentro de un canil bien afirmado.

las mascotas deben viajar en el asiento trasero sujetas con un arnés especial abrochado al cinturón de seguridad, o bien contenidas dentro de un bien afirmado. Apertura de vidrios: los cristales solo deben bajarse lo suficiente como para permitir la renovación del aire y la ventilación del habitáculo, impidiendo siempre que el animal saque la cabeza.

los cristales solo deben bajarse lo suficiente como para permitir la renovación del aire y la ventilación del habitáculo, impidiendo siempre que el animal saque la cabeza. Perros de hasta 28 kilos: se recomienda trasladarlos en un canil homologado, que cuente con fijaciones de seguridad (como los sistemas Isofix ) e ir ubicado en el piso de las plazas traseras, justo detrás de los respaldos delanteros.

se recomienda trasladarlos en un canil homologado, que cuente con fijaciones de seguridad (como los sistemas ) e ir ubicado en el piso de las plazas traseras, justo detrás de los respaldos delanteros. Perros de más de 28 kilos: la opción indicada son las jaulas metálicas de viaje, instaladas en la valija y afirmadas a la parte posterior de los asientos traseros.

Un agente de CBP revisa un documento de una persona, que está dentro de su auto con su perro. Foto: Unsplash

Prevención y normativa en la vía pública

Aunque las regulaciones de tránsito no siempre especifican una prohibición puntual sobre el lugar exacto donde debe viajar una mascota dentro del habitáculo, sí coinciden en que la persona al volante debe conservar en todo momento una absoluta libertad de movimientos y plena visibilidad. Si un animal suelto genera distracciones o interfiere con el control del coche, las autoridades pueden sancionar la maniobra como una infracción grave.

En trayectos de larga distancia, además, los especialistas recomiendan realizar paradas periódicas para que la mascota baje a caminar, tome agua y descanse. Un paseo placentero no tiene por qué ser riesgoso: existen alternativas seguras para disfrutar del viaje sin exponer al animal a un golpe, una caída o una lesión permanente.

En base a El Tiempo/GDA