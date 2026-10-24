Gatos negros en Halloween: cuáles son los riesgos y cómo protegerlos del maltrato

Octubre trae disfraces, fiestas y preparativos para Halloween, pero también plantea desafíos para la protección animal.

Los gatos negros, históricamente asociados con supersticiones y creencias populares, pueden quedar expuestos a situaciones de riesgo cuando esas ideas se traducen en acciones de persecución, captura o maltrato.

La relación entre estos animales y las supersticiones tiene raíces históricas. En el antiguo Egipto, los gatos negros eran considerados símbolos de protección y buena suerte.

En cambio, algunas interpretaciones religiosas surgidas durante la Edad Media, entre los siglos XII y XIII, los vincularon con la herejía y el diablo. Con el tiempo, estas creencias también se asociaron con Halloween.

Las interpretaciones varían según el lugar: mientras en algunas culturas los gatos negros se consideran portadores de mala suerte, en otras, como Escocia, se los relaciona con la buena fortuna.

El riesgo aparece cuando estas creencias se utilizan para justificar acciones que ponen en peligro a los animales. Si bien no existen cifras oficiales que permitan confirmar un aumento del maltrato contra los gatos negros durante octubre, es importante reconocer las posibles situaciones de peligro y tomar medidas preventivas.

Cuáles son las señales de alerta

Una situación que debe generar preocupación es observar a una persona que intenta atraer deliberadamente a un gato con comida o juguetes para capturarlo y encerrarlo en una maleta o en otro espacio reducido.

También es importante prestar atención a posibles agresiones físicas, como golpes, patadas o amenazas con objetos contundentes, así como a vocalizaciones intensas que puedan estar relacionadas con una situación de violencia.

El abandono y la negligencia constituyen otros riesgos para el bienestar de los felinos. La falta de alimentación adecuada, de un espacio seguro o de atención sanitaria, así como la imposibilidad de desarrollar sus comportamientos naturales, puede perjudicar su calidad de vida.

Las persecuciones y las manipulaciones invasivas también pueden generar estrés. Estas experiencias pueden elevar los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la respuesta del organismo al estrés, y afectar el bienestar de los animales. Además, el miedo y las experiencias negativas pueden dificultar su adaptación y reducir sus posibilidades de encontrar una familia cuando están al cuidado de refugios.

Gato negro. Foto: Canva.

Cómo proteger a los gatos durante Halloween

Durante las celebraciones, las familias pueden adoptar distintas medidas para evitar que los gatos queden expuestos a situaciones que les provoquen miedo o incomodidad.

Mantenerlos en un lugar seguro: disponer de un espacio tranquilo donde puedan refugiarse y descansar.

Evitar disfraces y manipulaciones forzadas: las prendas y los ruidos fuertes pueden generarles estrés.

Prevenir escapes: vigilar puertas, ventanas y balcones, especialmente durante las reuniones y fiestas.

Facilitar su identificación: una placa con datos de contacto o un microchip puede ayudar a localizar al animal si se pierde.

Promover la adopción responsable: incorporar un gato a la familia implica asumir sus cuidados y necesidades a largo plazo.

Proteger a los gatos que viven en la calle: las comunidades pueden organizarse para proporcionarles refugios y espacios seguros.

La prevención también requiere atención por parte de la ciudadanía ante situaciones sospechosas. Evitar acciones que asusten a los animales, no fomentar prácticas que los pongan en peligro y garantizarles condiciones adecuadas de cuidado son medidas que contribuyen a su protección durante Halloween y el resto del año.

En base a El Tiempo/GDA