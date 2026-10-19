Fundación Corazoncitos realizará una nueva edición del MegaStrogonoff el domingo 25 de octubre en Kibón

Fundación Corazoncitos realizará el domingo 25 de octubre una nueva edición del MegaStrogonoff, su principal evento anual de recaudación.

La jornada comenzará a las 11:30 en Kibón y reunirá gastronomía, música y actividades para toda la familia.

Las porciones tendrán un valor de $400 y podrán adquirirse de forma anticipada a través de Redtickets. Todo lo recaudado se destinará a los proyectos que la Fundación lleva adelante para acompañar a niños y niñas con cardiopatías congénitas y a sus familias en todo el país.

Como cada año, el chef Aldo Cauteruccio estará al frente de la preparación del tradicional strogonoff en la paellera gigante, junto a un equipo de voluntarios y voluntarias.

Mega Strogonoff. Foto: Fundación Corazoncitos

La música y los espectáculos también formarán parte de la propuesta. Laura Mancini abrirá la programación con su propuesta de ritmos y luego será el turno de Letu. Durante la tarde se presentarán Mano a Mano y La Justa. Además, Emma, una de las niñas acompañadas por la fundación, compartirá una playlist especialmente elegida para la ocasión. El Reja estará a cargo del cierre musical.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional cuenta regresiva que marcará el comienzo de la servida del MegaStrogonoff.

“El MegaStrogonoff es una oportunidad para encontrarnos y para que cada vez más personas se sumen a la causa de Corazoncitos. Cada porción nos permite seguir acompañando a niños, niñas y familias de todo el país durante todo el año”, señaló Leonardo Silveira, presidente de Fundación Corazoncitos.

Mega Stronogoff. Foto: Fundación Corazoncitos

Desde hace más de diez años, la organización trabaja para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de niños y niñas con cardiopatías congénitas, además de brindar acompañamiento a sus familias.

El MegaStrogonoff se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de la Fundación. Cada año convoca a familias, voluntarios, empresas y colaboradores en torno a esta causa solidaria.

Las entradas para las porciones, a $400 cada una, están disponibles a través de Redtickets.

Más información en la web de la fundación o por correo electrónico a info@corazoncitos.org.uy. También se puede contactar a la fundación por teléfono o WhatsApp al 095 261 095.