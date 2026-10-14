Café Solidario: en qué bares y cafeterías tomar café para ayudar a una fundación que apoya a bebés prematuros

Este jueves 15 de octubre se realizará la 16ª edición de Café Solidario, una iniciativa que reúne a bares y cafeterías de Montevideo con un objetivo común: colaborar con la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

Durante la jornada, los establecimientos convocados por Paseo Centro donarán el 100% de lo recaudado por la venta de café a esta organización sin fines de lucro, que trabaja desde hace más de 25 años para mejorar la sobrevida de los recién nacidos prematuros en Uruguay.

En esta edición, el dinero recaudado se destinará a la adquisición de un videolaringoscopio neonatal, un equipo que incorpora una microcámara y permite visualizar con mayor precisión la vía aérea del recién nacido durante procedimientos críticos.

Una taza sobre granos de café. Foto: Magnific.

Esta tecnología facilita la intubación y contribuye a que el procedimiento se realice de forma más segura y precisa. De esta manera, permite reducir posibles complicaciones y mejorar la atención de bebés prematuros y recién nacidos que requieren cuidados de alta complejidad.

La Fundación Álvarez Caldeyro Barcia desarrolla proyectos de asistencia, investigación, educación e innovación en el ámbito de la medicina materno-infantil. Su trabajo busca contribuir a disminuir la mortalidad neonatal y brindar a cada bebé mejores oportunidades para crecer y desarrollarse.

La iniciativa Café Solidario comenzó hace 16 años por impulso de Grupo Centro y, desde entonces, se ha convertido en una tradición de Montevideo.

Además de recaudar fondos para causas solidarias, la propuesta busca poner en valor los bares y las cafeterías de la ciudad, vinculando estos espacios de encuentro con una acción de apoyo a la comunidad.

La lista de locales adheridos puede consultarse aquí: