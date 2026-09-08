Extensiones de cabello y autoestima: cómo recuperar la imagen puede ayudar a sentirse más segura

Para muchas mujeres, el cabello tiene un peso que va mucho más allá de la apariencia. La caída, la pérdida de densidad, el debilitamiento o los cambios asociados a distintas etapas de la vida pueden modificar la forma en que una persona se ve frente al espejo y, con ella, su seguridad y autoestima.

Desde esa perspectiva trabaja Renata Machado, extensionista profesional, organizadora y CEO de la Primera Comunidad de Extensiones de Cabello en Uruguay. Su acercamiento a esta actividad también nació de una experiencia personal: durante un período de estrés sufrió caída y notó que su cabello era particularmente fino. A partir de entonces comenzó a investigar distintas técnicas, se formó profesionalmente y orientó su trabajo hacia el cuidado capilar y el acompañamiento de otras mujeres.

“Cuando una mujer vuelve a mirarse al espejo, se siente linda, recupera su seguridad y vuelve a reconocerse”, sostiene Machado. Para la especialista, allí aparece una dimensión que trasciende lo estético: la posibilidad de recuperar parte del bienestar emocional a través de una imagen con la que la persona vuelva a sentirse cómoda.

No todas las técnicas sirven para todas

Machado insiste en que colocar extensiones no debería reducirse a una decisión estética. Antes de elegir una técnica, considera fundamental escuchar a la clienta y evaluar las características de su cabello y cuero cabelludo.

“Las técnicas son diferentes para cada cabello y cada cuero cabelludo”, explica. Una elección inadecuada puede afectar la salud capilar, por lo que, en determinadas situaciones, la recomendación más responsable puede ser no colocar extensiones y consultar con un especialista.

Esa mirada fue también uno de los motivos que impulsaron la creación de la comunidad que lidera. La propuesta busca capacitar a profesionales en distintas técnicas para que puedan evaluar cada caso y seleccionar la alternativa más adecuada, en lugar de aplicar siempre el mismo procedimiento.

En ese sentido, Machado plantea que la formación debe estar acompañada por responsabilidad y conocimiento. La comunidad reúne extensionistas de Montevideo y del interior del país y también ha recibido a profesionales que viajan para capacitarse y luego llevar esos conocimientos a sus localidades.

Renata Machado

Una diferencia importante: extensiones y prótesis capilares

Aunque ambas pueden contribuir a que una persona se sienta más segura con su imagen, las extensiones y las prótesis capilares tienen objetivos diferentes.

Las extensiones se colocan sobre el cabello propio y buscan, principalmente, aportar largo o modificar su apariencia. Las prótesis capilares, en cambio, responden a situaciones de pérdida de cabello y pueden utilizarse, por ejemplo, en personas que atravesaron tratamientos oncológicos.

Para Machado, esa diferencia es fundamental porque una prótesis no responde únicamente a una búsqueda estética. En esos casos, la necesidad de recuperar la imagen personal puede estar vinculada a procesos mucho más profundos de seguridad, identidad y autoestima.

Su experiencia con las clientas le confirmó, además, que el cambio no siempre se limita a lo que muestra el espejo. “El cabello es todo” para muchas mujeres, resume. Por eso, sostiene que el objetivo no debería ser perseguir un determinado ideal de belleza, sino encontrar alternativas que permitan a cada persona sentirse mejor con su propia imagen, siempre desde el cuidado.

Renata Machado

Una comunidad que apuesta por la formación profesional

Con una década de experiencia en el sector, Machado también apuesta a profesionalizar una actividad en la que, según señala, todavía existe mucha información incorrecta. Su comunidad ya capacitó a cientos de extensionistas y busca que el conocimiento sobre las distintas técnicas vaya acompañado de una premisa central: transformar la imagen de una mujer no debería implicar descuidar su cabello.

En las últimas actividades de la Comunidad de Extensionistas de Cabello participaron unas 120 mujeres, mientras que las capacitaciones realizadas anteriormente alcanzaron a cerca de 300 extensionistas.

La agenda de formación también trasciende las fronteras. Machado tiene previstas nuevas capacitaciones para noviembre en Argentina y Lisboa, mientras que para enero de 2027 proyecta una actividad en Emiratos Árabes. El objetivo, explica, es seguir formando profesionales que puedan evaluar cada caso de manera responsable y ofrecer alternativas acordes a las características de cada cabello y cuero cabelludo.