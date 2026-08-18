Cómo usar correctamente el shampoo seco para mantener el cabello fresco sin lavarlo

No siempre hay tiempo para un lavado completo, pero eso no significa que el cabello tenga que reflejarlo. El shampoo seco se presenta como una alternativa práctica para esos días en los que bañarse y lavar el pelo no es una opción.

Su función principal es absorber el exceso de grasa en las raíces y devolver al cabello una sensación de frescura y liviandad, sin necesidad de usar agua. Además, algunos productos contienen ingredientes como almidón de arroz, arcilla o tapioca, que ayudan a generar una sensación fresca en el cuero cabelludo y aportan movimiento y volumen.

Sin embargo, para obtener un buen resultado es importante utilizarlo de manera correcta. Una aplicación inadecuada puede dejar residuos visibles y dar al cabello una apariencia blanquecina.

¿Qué beneficios tiene el shampoo seco?

Una de las principales ventajas de este producto es su practicidad. Incluso puede utilizarse únicamente en determinadas zonas del cabello, como el flequillo, donde suele acumularse más grasa.

Entre sus beneficios se encuentran:



Aporta volumen : puede dar cuerpo y textura al cabello, especialmente cuando es fino o lacio.

: puede dar cuerpo y textura al cabello, especialmente cuando es fino o lacio. Facilita el peinado : su textura proporciona mayor agarre, lo que puede ayudar a crear ondas, trenzas o recogidos.

: su textura proporciona mayor agarre, lo que puede ayudar a crear ondas, trenzas o recogidos. Ayuda a conservar el color: al permitir espaciar los lavados con agua, puede contribuir a mantener durante más tiempo un tinte.

Reduce los malos olores: algunos productos incorporan fragancias que permanecen durante varias horas.

Ahorra tiempo: su aplicación puede llevar unos cinco minutos.

Además, su textura puede facilitar determinados peinados con herramientas como las tenazas.

Paso a paso para aplicarlo correctamente

Para aprovechar sus beneficios, conviene seguir algunos pasos sencillos. El primero es agitar bien el envase antes de utilizarlo, de modo que la fórmula quede correctamente integrada.

Luego, se debe rociar a unos 20 o 30 centímetros de distancia. Mantener esa separación permite distribuir el producto de manera más uniforme.

La aplicación debe concentrarse especialmente en las raíces y las zonas donde se acumula más grasa, como los contornos del rostro y el flequillo. No es necesario cubrir todo el cabello.

Mujer se despierta con el pelo enredado. Foto: Freepik.

Una vez aplicado, hay que esperar unos segundos para permitir que el producto actúe. Después, se puede masajear suavemente con los dedos y cepillar o acomodar el cabello para retirar posibles restos.

El resultado buscado es un pelo con una apariencia más fresca, ligera y con mayor movimiento, sin que queden rastros visibles del producto.

Por su practicidad, el shampoo seco puede convertirse en un recurso útil para tener a mano en el baño o el tocador, especialmente cuando se busca simplificar la rutina diaria y postergar un lavado completo.

En base a El Universal/GDA