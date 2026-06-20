Errores frecuentes al alimentar un cachorro y los riesgos de darle comida de adulto antes de tiempo

La alimentación durante los primeros meses de vida tiene un impacto decisivo en la salud futura de los perros. En esta etapa no solo se produce el crecimiento físico, sino también la maduración del sistema inmunológico, el desarrollo del aparato digestivo y la formación de funciones cognitivas fundamentales. Sin embargo, especialistas advierten que todavía circulan numerosos mitos sobre cómo alimentar correctamente a un cachorro.

A pesar de la gran cantidad de información disponible en internet y redes sociales, muchas decisiones continúan basándose en recomendaciones informales o creencias populares que no siempre coinciden con la evidencia científica.

Uno de los conceptos erróneos más extendidos es pensar que todos los cachorros necesitan la misma alimentación. Los veterinarios explican que los requerimientos nutricionales varían según la edad, el tamaño que alcanzará el animal en la adultez y su estado de salud. Un perro de raza pequeña, por ejemplo, no crece al mismo ritmo ni tiene las mismas necesidades que uno de raza grande.

Los expertos señalan además que el período durante el cual un cachorro debe recibir una dieta formulada para crecimiento depende, en gran medida, de su tamaño adulto esperado. Realizar una transición temprana hacia alimentos destinados a perros adultos podría afectar procesos importantes de desarrollo, especialmente aquellos vinculados con huesos y articulaciones.

Otra creencia habitual sostiene que cuanto más come un cachorro, mejor crecerá. Sin embargo, los especialistas advierten que el exceso de alimento también puede resultar perjudicial. El crecimiento demasiado acelerado y el sobrepeso durante los primeros meses de vida se han asociado con un mayor riesgo de problemas ortopédicos y alteraciones metabólicas en etapas posteriores.

Cachorros de golden retriever alimentándose. Foto: Pixabay.

Las dietas caseras constituyen otro tema que genera debate entre los tutores. Aunque muchas personas las consideran una alternativa más natural, los veterinarios recuerdan que una preparación elaborada en el hogar no necesariamente cubre todos los nutrientes que un cachorro necesita para desarrollarse adecuadamente. Cuando estas dietas no son formuladas por profesionales pueden presentar déficits o excesos nutricionales capaces de afectar la salud del animal.

La nutrición, además, va mucho más allá del aumento de peso o del crecimiento corporal. Durante los primeros meses de vida influye en la formación de la microbiota intestinal, en el fortalecimiento del sistema inmunológico, en la salud digestiva y en el desarrollo cerebral. Por ese motivo, los especialistas consideran esta etapa como una ventana de oportunidad clave para construir las bases de una vida saludable.

También recomiendan prestar atención a los cambios de alimentación. Las modificaciones bruscas de dieta pueden provocar trastornos digestivos y dificultar la adaptación del cachorro a un nuevo alimento. Por ello, cualquier transición debería realizarse de manera gradual y, preferentemente, bajo supervisión veterinaria.

Ante la creciente cantidad de información disponible sobre nutrición animal, los expertos aconsejan consultar fuentes respaldadas por evidencia científica y recurrir al asesoramiento profesional antes de introducir cambios importantes en la alimentación. Según señalan, las decisiones que se toman durante los primeros meses de vida pueden tener efectos duraderos sobre la salud y el bienestar de la mascota.

Con base en El Tiempo/GDA