El peligro de ignorar la rosácea: de un simple rubor a daños oculares y engrosamiento de la piel del rostro

Aunque muchas veces se la asocia con un simple enrojecimiento ocasional, la rosácea es en realidad una afección cutánea inflamatoria y persistente que puede afectar de forma significativa la vida diaria de quienes la padecen. Suele manifestarse con mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años y, si no se identifica a tiempo, puede evolucionar con síntomas cada vez más complejos.

Uno de los principales problemas en torno a esta enfermedad es su subdiagnóstico. En sus primeras etapas, es común que se confunda con piel sensible o episodios aislados de rubor. Sin embargo, puede incluir ardor, brotes de granitos, vasos sanguíneos visibles e incluso compromiso ocular.

Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología señalan que afecta de manera similar a hombres y mujeres, aunque con una leve mayor incidencia en ellas, y que en la mayoría de los casos comienza en la adultez media.

La dermatóloga Cristina Eguren advierte que no debe considerarse una cuestión meramente estética. Según explica, se trata de un cuadro complejo que puede generar desde enrojecimiento persistente hasta sensación de quemazón, tirantez, hipersensibilidad cutánea y aparición de pústulas. En etapas avanzadas, y sin tratamiento adecuado, puede derivar en engrosamiento de la piel, como ocurre en la rinofima.

Mujer aplica tratamiento a la piel de su rostro. Foto: Freepik.

Las primeras señales suelen ir más allá de la rojez aislada. Los especialistas destacan la aparición de rubor frecuente ante estímulos como el calor, el ejercicio, el estrés o ciertos alimentos. También pueden presentarse granitos sin puntos negros, pequeños vasos visibles en la zona central del rostro y una sensación de sequedad que en realidad responde a una alteración de la barrera cutánea. Además, se ha observado una relación con trastornos digestivos vinculados al eje intestino-piel.

Ante la repetición de estos síntomas, la consulta con un dermatólogo resulta clave. Detectar la enfermedad en etapas tempranas permite evitar una progresión más severa, especialmente cuando hay compromiso ocular. Retrasar el diagnóstico puede intensificar la inflamación y dificultar el control posterior.

El comportamiento de la rosácea no es lineal: alterna períodos de mejora con recaídas, muchas veces asociadas a factores externos o cambios en el estilo de vida. Las condiciones climáticas influyen de manera directa. El frío, el viento, la calefacción y los contrastes térmicos del invierno pueden agravar los síntomas, mientras que en primavera inciden el aumento de la radiación solar, el calor y las alergias.

Mujer observando la piel de su rostro en el espejo. Foto: Freepik.

Entre los desencadenantes más frecuentes se encuentran la exposición solar, las temperaturas extremas, el viento, los cambios bruscos de clima, el ejercicio intenso, el estrés emocional y el consumo de alimentos o bebidas calientes, picantes o alcohólicas. A estos factores se suman aspectos internos como el mal descanso, una alimentación proinflamatoria, alteraciones en la microbiota y el estrés sostenido.

En relación con la dieta, los especialistas aclaran que no existe una lista universal de alimentos perjudiciales, aunque sí recomiendan priorizar un enfoque antiinflamatorio y prestar atención al equilibrio intestinal, dado su impacto en la piel.

Pese a tratarse de una enfermedad crónica, la rosácea puede mantenerse bajo control con un abordaje adecuado. Esto implica dejar de lado la idea de que es solo piel sensible o seca y apostar por un diagnóstico médico que permita diseñar un tratamiento personalizado. Las opciones actuales incluyen terapias tópicas, medicamentos, procedimientos con luz y láser, así como estrategias orientadas a mejorar el eje intestino-piel.

El objetivo no es únicamente atenuar el enrojecimiento, sino estabilizar la piel, reducir la frecuencia de los brotes y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.

Con base en El Tiempo/GDA