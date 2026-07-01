El mueble que usás todos los días y que la ciencia considera más peligroso de lo que parece

Existe un hábito cotidiano que muchas personas subestiman, pero que puede tener un impacto profundo sobre la salud: pasar demasiadas horas sentado. Ya sea en el sofá, frente a la computadora o durante la jornada laboral, el sedentarismo se convirtió en una de las principales amenazas para el bienestar. El cuerpo humano evolucionó para mantenerse en movimiento y no para permanecer inmóvil durante gran parte del día.

Las consecuencias de esta falta de movimiento son más importantes de lo que parecen. Un estudio realizado en Taiwán, que siguió durante casi 13 años a más de 480.000 personas, encontró que quienes desarrollaban un trabajo sedentario presentaban un 16% más de riesgo de muerte por cualquier causa y un 34% más de riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares, en comparación con quienes se mantenían físicamente activos durante su jornada. Los resultados se mantuvieron incluso después de considerar factores como la edad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el nivel educativo y el índice de masa corporal.

Muchas personas creen que practicar ejercicio físico unas horas por semana compensa completamente el tiempo que permanecen sentadas. Sin embargo, la evidencia científica muestra que no siempre es así. Permanecer sentado durante largos períodos constituye un factor de riesgo independiente, incluso en quienes realizan actividad física regularmente.

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Una investigación de la Universidad Vanderbilt, que analizó a más de 8.000 adultos mayores, concluyó que permanecer más de diez horas sentado por día incrementa el riesgo de mortalidad, aun cuando las personas hagan ejercicio en su tiempo libre. No obstante, los investigadores también encontraron una buena noticia: incorporar entre 15 y 30 minutos adicionales de movimiento diario puede reducir de forma significativa parte de ese riesgo.

¿Por qué el movimiento es tan importante para el organismo?

Cada vez que los músculos se contraen durante una caminata o cualquier otra actividad física, el cuerpo hace mucho más que gastar calorías. También libera sustancias beneficiosas que mejoran la sensibilidad a la insulina, favorecen la salud de los vasos sanguíneos, ayudan a controlar la presión arterial y disminuyen la inflamación crónica de bajo grado. Cuando predomina el sedentarismo, todos estos mecanismos protectores reducen su actividad.

La importancia del ejercicio físico es tan grande que incluso ha demostrado beneficios en pacientes con cáncer. Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine siguió a 889 personas operadas de cáncer de intestino después de completar la quimioterapia. Mientras un grupo recibió únicamente recomendaciones generales de salud, el otro participó durante tres años en un programa estructurado de actividad física, basado principalmente en caminatas rápidas.

Ocho años más tarde, la supervivencia alcanzó el 90% entre quienes realizaron ejercicio, frente al 83% del grupo que solo recibió orientación médica. Además, el riesgo de muerte disminuyó en más de un tercio, lo que refuerza el papel del movimiento como complemento fundamental de los tratamientos médicos.

El sedentarismo, un problema de salud pública

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La inactividad física es considerada uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Se estima que está relacionada con cerca del 9% de las muertes prematuras que ocurren cada año en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud advierte que, si la población no aumenta sus niveles de actividad física, podrían producirse cientos de miles de nuevos casos de enfermedades crónicas prevenibles antes de 2030.

Diversos estudios también muestran que una proporción importante de la población adulta no alcanza las recomendaciones mínimas de movimiento diario, especialmente entre las personas mayores, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y otras afecciones relacionadas con el sedentarismo.

Caminar también protege la salud mental

Los beneficios del movimiento no se limitan al cuerpo. Un amplio análisis científico, que reunió más de dos millones de personas-año de seguimiento, concluyó que realizar el equivalente a dos horas y media de caminata rápida por semana se asocia con un riesgo aproximadamente 25% menor de sufrir depresión.

Además de favorecer la salud mental, caminar con regularidad contribuye a dormir mejor, mantener las funciones cognitivas, conservar la autonomía durante el envejecimiento y mejorar la calidad de vida.

Pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia

Si no tenés repechos en tu trayecto, tal vez puedas subir escaleras como alternativa. Foto: Daniel Foster/Flickr.

Los especialistas coinciden en que no es necesario convertirse en atleta para reducir los efectos del sedentarismo. Acciones sencillas como levantarse cada 30 minutos, caminar algunos minutos durante la jornada laboral, utilizar las escaleras en lugar del ascensor o bajarse una parada antes del transporte público permiten incorporar más movimiento diario.

La evidencia científica es clara: el organismo no distingue entre una rutina en un gimnasio y las actividades físicas realizadas en la vida cotidiana. Lo que realmente importa es moverse con frecuencia, reducir el tiempo sentado y mantener un estilo de vida más activo para proteger la salud cardiovascular, prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general.