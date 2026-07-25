El fenómeno del "blepping" en los gatos puede ser inofensivo, pero también una señal de alerta

Quienes conviven con gatos seguramente se encontraron alguna vez con una escena curiosa: el animal permanece completamente relajado mientras una pequeña parte de su lengua sobresale de la boca. Aunque para muchos se trata de un gesto tierno o gracioso, este comportamiento tiene una explicación y, en determinadas circunstancias, también puede convertirse en una señal de alerta sobre la salud del gato.

Este gesto es conocido como blepping, un término que describe el momento en que un gato deja la punta de la lengua afuera sin una causa aparente. Según explican especialistas del West Greenwich Animal Hospital, en la mayoría de los casos se trata de un comportamiento completamente normal y ocasional.

Una de las explicaciones más frecuentes es que el gato se haya distraído después de acicalarse y simplemente haya olvidado retraer la lengua. También puede ocurrir mientras explora un olor o un sabor del ambiente, durante momentos de relajación o cuando se siente seguro, cómodo y sin estrés.

Otra causa habitual está relacionada con la salud dental. Los gatos que perdieron uno o varios dientes pueden dejar la lengua ligeramente expuesta con mayor facilidad, ya que el espacio que antes ocupaban las piezas dentales permite que sobresalga sin esfuerzo.

Aunque el blepping suele ser un comportamiento inofensivo, los veterinarios recomiendan prestar atención a la frecuencia con la que aparece. Si este gesto comienza de forma repentina o se vuelve mucho más habitual de lo normal, podría estar asociado a algún problema de salud.

Entre las posibles causas se encuentran enfermedades de la cavidad oral, problemas dentales, náuseas o incluso dificultades respiratorias. Por eso, los especialistas señalan que el blepping no debe analizarse de manera aislada, sino junto con otros signos clínicos que pueda presentar el animal.

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Los veterinarios aconsejan consultar si el gato presenta mal aliento, vómitos, babeo excesivo, inflamación alrededor de la boca, pérdida del apetito o cambios en su comportamiento habitual. Estos síntomas pueden indicar que el blepping está relacionado con una enfermedad que requiere atención profesional.

La edad también puede desempeñar un papel importante. En los gatos mayores, la pérdida de dientes y los cambios naturales en la musculatura facial pueden hacer que la lengua sobresalga con más frecuencia, sin que esto implique necesariamente la presencia de una enfermedad.

Por el contrario, si el gato está activo, come con normalidad, mantiene su comportamiento habitual y el blepping aparece solo de forma ocasional, lo más probable es que se trate de una conducta completamente normal y de una de las muchas curiosidades propias de los felinos.

En esos casos, el episodio suele durar apenas unos segundos y termina convirtiéndose en una escena simpática para sus dueños. Sin embargo, cuando el blepping se vuelve persistente o aparece acompañado de otros síntomas, los especialistas recomiendan acudir al veterinario para descartar cualquier alteración que pueda afectar la salud del gato.