Cinco señales que revelan que un gato te eligió como su persona favorita, según expertos en comportamiento felino

Aunque suelen tener fama de independientes, los gatos también establecen vínculos afectivos estrechos con las personas que conviven con ellos. Según especialistas en comportamiento felino, estos animales suelen desarrollar una relación de mayor confianza con un integrante del hogar, a quien consideran su principal figura de referencia.

Esa preferencia no aparece por casualidad. Los expertos señalan que suele construirse a partir de la constancia en los cuidados, el tiempo compartido y el respeto por la naturaleza del animal.

La confianza se gana con el tiempo

Los gatos valoran a quienes cubren sus necesidades diarias, como la alimentación, el mantenimiento de su entorno y los momentos de juego. La rutina y la previsibilidad contribuyen a generar un vínculo de confianza.

Sin embargo, también necesitan conservar su autonomía. Respetar sus tiempos y no forzar el contacto físico es fundamental, ya que insistir cuando el animal no desea interactuar puede generarle estrés y provocar que tome distancia.

El sitio especializado Care también señala que los felinos suelen sentirse más cómodos con personas que hablan en un tono de voz suave y realizan movimientos tranquilos, ya que los estímulos bruscos pueden resultarles molestos.

Gato anaranjado. Foto: Magnific.

Cinco comportamientos que reflejan un vínculo especial

Cuando un gato establece una relación de confianza con una persona, puede manifestarlo de distintas maneras. Entre las señales más habituales se encuentran:

- Dormir cerca de esa persona, un comportamiento que demuestra que se siente seguro en un momento de especial vulnerabilidad.

- Amasar con las patas delanteras, un gesto asociado al bienestar y la comodidad que se remonta a la etapa de lactancia.

- Ronronear durante la interacción, una conducta que suele indicar relajación y confianza.

- Frotarse contra la persona, dejando feromonas con las que la incorpora a su grupo de confianza.

- Llevarle juguetes, una invitación al juego que refleja interés por interactuar y compartir tiempo.

Los especialistas destacan que estos gestos, junto con una convivencia basada en el respeto y la atención a las necesidades del animal, fortalecen el vínculo entre el gato y la persona que elige como su favorita.

En base a La Nación/GDA