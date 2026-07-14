¿Por qué los gatos eligen dormir sobre la ropa de sus dueños? Esta es la respuesta de los veterinarios

Quienes conviven con un gato seguramente lo vieron más de una vez: en lugar de elegir su cama o un sillón, el animal se acomoda sobre una remera, una manta o un montón de ropa recién usada. Aunque a simple vista parezca que solo busca un lugar cómodo para descansar, veterinarios explican que detrás de esta conducta hay una razón vinculada a uno de los sentidos más desarrollados de los felinos.

De acuerdo con los especialistas, este comportamiento está estrechamente relacionado con el olfato. La ropa conserva el aroma de las personas con las que el gato convive, algo que le permite reconocerlas y le transmite una sensación de familiaridad y seguridad al momento de descansar.

En El olfato, una herramienta clave para los felinos

Los veterinarios señalan que el olfato cumple un papel fundamental en la vida de los gatos. Además de ayudarles a identificar a las personas con las que viven, les permite reconocer su entorno, orientarse dentro del hogar y detectar cambios en el ambiente.

En ese sentido, la veterinaria Maureen Murithi explicó que las prendas de vestir retienen el olor de sus dueños y que, para los gatos, ese aroma representa una referencia conocida y tranquilizadora. Por ese motivo, suelen elegir esos objetos como lugar de descanso.

Otro veterinario, Chris Roth, indicó que este comportamiento puede hacerse más evidente cuando el animal permanece solo en la casa. En esos casos, una pila de ropa con el olor de las personas con las que convive puede brindarle mayor sensación de seguridad y contribuir a disminuir la ansiedad durante su ausencia.

Gato descansa relajado con su dueña. Foto: Freepik.

Cuándo conviene prestar atención

Los especialistas recomiendan no retar al gato si tiene la costumbre de dormir sobre la ropa. Como alternativa, sugieren dejar en su lugar de descanso una manta o una prenda que ya no se utilice, pero que conserve un olor familiar, para que disponga de un espacio propio donde pueda relajarse.

Si bien se trata de una conducta habitual en los gatos domésticos, los veterinarios advierten que conviene consultar con un profesional si este hábito aparece de forma repentina o viene acompañado de otros cambios, como maullidos persistentes, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño o una necesidad excesiva de permanecer cerca de sus dueños.

Además de reconocer a las personas con las que conviven, los gatos utilizan el olfato para explorar el entorno, identificar a otros animales y comunicarse mediante señales químicas. Por eso, elegir objetos impregnados con aromas familiares forma parte de un comportamiento natural y frecuente en esta especie.

En base a El Tiempo/GDA