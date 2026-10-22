El error común de buscar el 100% que frena la pérdida de peso y por qué conviene adoptar hábitos imperfectos

"Ojalá pudiera hacer adelgazar a la gente. Llenaría estadios", dice Federico Barolín, nutricionista y conferencista de desarrollo personal (entre otras cosas). Actualmente, se encuentra de gira por todo el país dictando conferencias sobre salud y obesidad (la última fecha es pasado mañana en la ciudad de Salto).

En base a su experiencia, ha comprobado que no hay ni fórmulas infalibles ni varitas mágicas. Posiblemente, por saber que no hay métodos rápidos y universales que Barolín bautizó su método "Buenos hábitos imperfectos". El enfoque podría resumirse así: es mejor hacer poco que no hacer nada.

—¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar este enfoque?

—Desde hace muchos años, pero en los últimos tiempos lo centré en lo que tiene que ver con el adelgazamiento. Cuando no se busca la perfección y se busca más que nada la consistencia o la continuidad con tranquilidad, mejoran los resultados. Empecé a aconsejarle a la gente hacerlo con tranquilidad. Si un día te sale mal no pasa nada. Así fui desarrollando este enfoque y siempre digo: la clave acá está en poder adquirir buenos hábitos.

Peso corporal. Foto: Flickr.

La metodología de este especialista toma en cuenta varios factores. Uno de ellos es lo estrictamente físico, por así decirlo: lo que hay que comer, los ejercicios que conviene hacer y cuándo hacerlos, entre otras cosas. Hasta no hace mucho, en la mayoría de las recomendaciones para perder peso predominaba este abordaje, que en algún punto se asemeja a un protocolo o receta: se realizan ciertas acciones, se cumplen ciertos pasos, y se obtienen ciertos resultados.

Pero en los últimos años, la ciencia ha adquirido nuevos conocimientos, que aportan para encarar un problema —la obesidad— que es multifacético y no se acota a nutrición, ejercicios físicos y "fuerza de voluntad". El País estuvo recientemente en una conferencia médica auspiciada por la empresa farmacéutica argentina Adium en la que la gastroenteróloga Vanina Farías habló del sobrepeso y la obesidad como "una enfermedad multifactorial, crónica, recurrente y no transmisible, caracterizada por una acumulación anormal y/o excesiva de grasa corporal", y un problema que debe abordarse desde un enfoque de salud metabólica.

Además de eso, el sobrepeso y la obesidad tienen un componente psicológico y social. Por un lado, hay toda una "conversación interna" que incide sobre los resultados de una pretendida pérdida de peso. Al respecto, Barolín dice que "una persona es un ser emocional, un ser mental y uno que tiene interacción social. Me ha tocado a menudo ver la frustración de personas que se acercan y me dicen: 'Mirá, hace 30 años que estoy a dieta y estoy cada día más gordo. Ya no sé qué hacer'".

Imagen: Public Vectors.

Según este conferencista, ese tipo de comentarios dan cuenta de uno de los principales problemas en el proyecto de adelgazar: las expectativas. "No es que las personas no puedan adelgazar, al menos no siempre. Es que la expectativa era muy alta. Está esa idea de 'Ahora empiezo con estos nuevos hábitos y los tengo que poder sostener al 100%. Si no los sostengo al 100%, eso significa que no sirvo, que soy un fracaso'. De hecho una frase muy común que me comentan que es 'Mi problema es que yo como bien tres o cuatro días, pero al quinto día como algo que no debería, y eso ya me frustra y dejo todo'".

Y ahí en donde Barolín interviene y aconseja no encarar el proceso en términos de blanco o negro: "Si vos venís de comer mal y lográs mejorar tus hábitos durante tres cuatro días, eso ya es muy importante, aunque al quinto día no puedas sostener esos buenos hábitos. Vas a mejorar muchísimo. Y cada vez más gente va entendiendo esto, se va dando el tiempo necesario y de a poco empiezan a cambiar para bien. Tiene que ver directamente con eso. Es como un modelo totalmente diferente al habitual, que es este modelo de la restricción y del hacer todo perfecto".

—¿Por qué creés que mucha gente se presiona tanto a sí misma y tiene tan altas expectativas sobre lo que encara?

—Entre otras cosas porque el tema del adelgazamiento se ha transformado en un gran negocio, en donde se juega un poco con las expectativas de la gente. Los seres humanos somos cortoplacistas y queremos todo ya. Y no se explica que esto es un proceso. Es un proceso en donde las cosas a veces van a salir bien y a veces no. Y como todo proceso, va a llevar su tiempo.

Muchos de estos conceptos se plasman en su libro Piense y baje de peso, que ahonda en el rol de nuestra psicología en la concreción o no de algunas de las metas que nos podemos proponer.

Barolín estará hoy en Colonia, mañana en Paysandú y pasado en Salto. Por más información, se puede consultar su cuenta de Instagram.