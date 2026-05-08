Día internacional de lucha contra el cáncer de ovario: por qué la ciencia aún no logra detectarlo a tiempo y qué señales vigilar

El Día Mundial del Cáncer de Ovario se celebra cada 8 de mayo para concienciar sobre esta enfermedad, que afecta a más de 250.000 mujeres anualmente. Su objetivo principal es visibilizar los síntomas, fomentar la detección temprana —ya que suele diagnosticarse en fases avanzadas— y apoyar a las pacientes.

En Uruguay, explica la doctora Mijal Wolaj, "el cáncer de ovario en lo que tiene que ver con incidencia es el décimo lugar de todos los tipos de cáncer. Por otra parte, es la sexta causa de muertes en mujeres por cáncer, y tenemos aproximadamente unos 205 diagnósticos anuales y hay algo más de 140 casos de de mortalidad por año".

La ginecóloga uruguaya Mijal Wolaj en el Congreso Europeo de Ginecología. Foto: Gentileza.

El cáncer de ovario es de ese tipo de enfermedad que sigue desafiando a la ciencia médica: por más que se investigue y se estudie, todavía no se ha conseguido descubrir un método para detectarlo precozmente, algo que sí se ha logrado en otros tipos de cáncer. Solo se constata cuando el tumor ya está presente, lo cual dificulta la tarea de la medicina y pone en riesgo la vida de la paciente.

"Creo que lo más práctico es pensar en una ecografía transvaginal, que es un un un estudio dentro de todo bajo costo, que no es invasivo, que es accesible en en términos universales, pero no no se ha logrado realmente ver que eso tenga un impacto real como un método de screening eh mediante estudios clínicos", desarolla Wolaj.

Además, se agrega otro problema: no se sabe con exactitud qué es lo que causa el desarrollo de este tumor. Entre las posibles causas del cáncer de ovarios está la edad, antecedentes familiares, mutaciones genéticas, el Síndrome de Lynch, la obesidad y el tabaquismo, por mencionar solo algunas. Y las dificultades no terminan ahí. Para terminar de definir un cuadro de situación realmente complicado, los síntomas del cáncer de ovario son imprecisos y se prestan no solo a confusiones, sino también a que muchas veces la paciente los pase por alto, atribuyéndolos a otras afecciones o dolencias.

"Generalmente se trata de de síntomas que uno muchas veces ni siquiera consulta. Puede que se piense que se trata de una sensación de distensión abdominal, la barriga que se hincha, un aumento de kilos, sobre todo en el perímetro abdominal...", dice la ginecóloga.

Todo esto resalta la importancia de crear conciencia sobre esta enfermedad, para estar lo más alerta posible a la posible aparición de un tumor. Aun así, Wolaj enfatiza que "Solo se puede detectar el tumor cuando este ya ha aparecido".

Entre los síntomas a prestar atención, la experta menciona, entre otros, los siguientes:



Hinchazón abdominal

Sensación rápida de saciedad al comer

al comer Dolor pélvico o abdominal

o abdominal Necesidad frecuente o urgente de orinar

Cambios digestivos persistentes

Cansancio inexplicable

En aquellos casos en los que ha habido antecedentes familiares importantes —por ejemplo familiares con cáncer de ovario o mama— se recomiendan estudios para mutaciones genéticas (BRCA1 y BRCA2) y un seguimiento más intensivo de la paciente.