Efecto plenitud sin drogas: la experiencia transformadora con cacao morado en Punta del Este

Durante años el vocablo inglés “rave” (que puede tener más de un significado) estuvo asociado a un subcultura más o menos juvenil enfocada en la “música electrónica”, el baile y, también, el consumo de ciertas drogas sintéticas, entre ellas la denominada éxtasis.

Esa subcultura se fue expandiendo y mutando hacia expresiones distintas, entre ellas una que en vez de priorizar cierto desenfreno, opta por una perspectiva más luminosa y saludable. Un ejemplo de esto son los coffee raves que ya ha habido en Montevideo. Ahora llega una nueva variante: Punta del Este: cacao rave. Se trata de una experiencia que integra música y el consumo de cacao (no de chocolate, hay que señalarlo). Pero no es cualquier tipo de cacao, sino uno denominado “bioactivo”.

Foto: Lorna Yelpo.

Lorna Yelpo es la productora de este cacao rave, que ha titulado Thebroma Ascent y que se hará en el Hotel Sea View de Punta del Este este sábado 9 entre las 17:00 y las 22:00, con cupos limitados.

De acuerdo al comunicado oficial, el evento “propone generar un cambio real en el estado interno de las personas” mediante la combinación de música y el cacao bioactivo.

Yelpo explica que a diferencia del cacao que más se conoce, y que es de color marrón, este tipo es morado. “Proviene de comunidades amazónicas en Ecuador. Las semillas las secan al sol y luego esas semillas se trituran y por eso todo eso violeta que se ve, es el la semilla del cacao mismo. Y cuando se consume eso tiene efectos que ni drogándote se sienten, se te abre todo. Es como que empezás a sentir en un estado de plenitud”, amplía la productora y recuerda que, como también dice el comunicado, “el objetivo no es el entretenimiento tradicional, sino ofrecer una experiencia transformadora que permita reducir el estrés, reconectar con uno mismo y alcanzar un estado de mayor equilibrio”.

—¿Cómo se consume este cacao?

— Se lo puede consumir en ayunas con dos cucharadas en agua tibia agua tibia. O lo podés poner en la comida. Este cacao viene tanto en polvo como en “nibs” (pequeños trozos de granos de cacao que fueron fermentados, secados, tostados y triturados). Se los puede morder como si fueran pedacitos de chocolate. Resumiendo: se pueden masticar los nibs o mezclar el polvo con algo.

Frutos de cacao. Foto: Commons.

Yelpo también tiene algo para decir sobre la música que se escuchará en esta rave. No es la música electrónica más o menos convencional (o sea, no es David Guetta), sino una variante que se considera apta para este tipo de experiencias y que Yelpo nombre “de alta frecuencia”.

—¿Por qué producís este evento, el primero en su tipo en Uruguay?

—Siento que es algo a lo que le tenemos que dar impulso, porque hay un montón de personas que están transitando temas de salud mental, temas de desconexión consigo misma. Estamos distraídos, porque el mundo actual está diseñado para que todos estemos distraídos y procupados. Creyendo que si no tenemos dinero vamos a morir... Siento que es como un momento de decir, “Bueno, de lunes a viernes estoy preocupado, pero el sábado me regalo este encuentro para ir hacia mi corazón y conectar, porque además el cacao está vinculado al chakra corazón.

Más allá de lo que estrictamente tiene que ver con el bienestar, el rave de cacao también apunta a reforzar la posición de Punta del Este como imán turístico (Yelpo es parte de la Asociación de longevidad, bienestar y turismo de Punta del Este), no solo para turismo de playa sino también de salud y bienestar físico y espiritual.

Punta del Este no es únicamente sus hermosas playas. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Como ya se ha dicho, los cupos son limitados y las entradas para Theobroma Ascent se pueden adquirir por Mercado Pago (que ofrece hasta 12 pagos sin recargo), transferencia bancaria (que tiene 10% de descuento) o Pay pal. Hasta el 6 de mayo, las entradas tienen un precio de $4.000. Luego, costarán 5.200.