Educación sexual y adolescencias: cómo hablar de cuidado corporal y consentimiento en casa

La Educación Sexual Integral (ESI) nos ofrece herramientas para trabajar en la prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual, pero no se limita solo a eso. También promueve herramientas para el autocuidado, el respeto por el propio cuerpo, la construcción de vínculos saludables y la prevención de distintas formas de violencia.

En Uruguay, si bien la educación sexual forma parte de las políticas educativas desde hace varios años y la escuela asumió, desde entonces, un papel fundamental, el verdadero trabajo se complementa (y completa) con la participación activa de todas las familias. Ellas continúan siendo un espacio fundamental para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje sobre el cuidado corporal, los límites personales y el consentimiento.

En mi trabajo cotidiano observo con frecuencia a madres y padres que quieren acompañar estos procesos, pero que muchas veces no saben por dónde empezar. La necesidad de información y diálogo también se refleja en experiencias como el Museo de la Vulva, en Argentina, un espacio educativo que promueve el conocimiento del cuerpo como una herramienta de autocuidado, a donde asisten adolescentes desde los 15 años acompañados por sus padres o adultos responsables para aprender sobre anatomía, pubertad, salud sexual y bienestar.

Más de 70 familias participaron de distintas maneras, demostrando que existe un interés creciente por abordar estos temas desde una mirada educativa y libre de prejuicios. A continuación, las principales claves para conversar con adolescentes sobre sexualidad.

Padres con su hijo adolescente. Foto: Freepik.

En primer lugar, enseñar que el cuerpo propio merece respeto. Desde edades tempranas es importante transmitir que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Respetar cuando un niño no quiere dar un beso o un abrazo, por ejemplo, ayuda a construir la idea de que sus límites son valiosos y deben ser escuchados.

En segundo lugar, hablar de consentimiento mucho antes de la adolescencia. El consentimiento no empieza cuando aparecen las relaciones sexuales. Se aprende en situaciones cotidianas: pedir permiso antes de tomar algo ajeno, respetar el espacio de otra persona o aceptar un “no” sin insistir. Son aprendizajes que luego servirán para construir relaciones afectivas más saludables.

En tercer lugar, responder las preguntas cuando aparecen. Las familias suelen preguntarse cuál es la edad adecuada para hablar sobre estos temas. La realidad es que las conversaciones pueden comenzar desde que aparecen las primeras preguntas. La información debe adaptarse a cada etapa evolutiva, pero el diálogo no debería esperar a la adolescencia.

En cuarto lugar, hablar sobre emociones además de hablar sobre el cuerpo. La educación sexual también implica aprender a reconocer emociones, expresar sentimientos y desarrollar empatía. Saber identificar situaciones que generan malestar o incomodidad forma parte del autocuidado.

Niña se muestra fuerte y con alta autoestima. Foto: Freepik.

En quinto lugar, enseñar a reconocer señales de violencia. Comprender que nadie tiene derecho a presionar, manipular o traspasar límites personales es una herramienta de prevención fundamental. Cuanto antes se incorporen estos conceptos, más recursos tendrán niñas, niños y adolescentes para pedir ayuda cuando sea necesario

En sexto lugar, acompañar el uso de redes sociales. Las redes forman parte de la vida cotidiana de las adolescencias. Conversar sobre privacidad, exposición, presión social, sexting, consentimiento digital y respeto en entornos virtuales resulta tan importante como hablar de los vínculos presenciales.

Por último, recordar que la información no adelanta etapas. Uno de los temores más frecuentes de las familias es que hablar de sexualidad incentive conductas para las que consideran que sus hijos aún no están preparados. Sin embargo, la evidencia muestra que la información adecuada para cada edad favorece decisiones más responsables, fortalece la autoestima y aumenta la capacidad de autocuidado.

La educación sexual integral no busca reemplazar a las familias ni adelantar experiencias. Procura ofrecer herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer con mayor autonomía, seguridad y bienestar. Porque hablar de cuidado corporal y consentimiento no es hablar únicamente de sexualidad: es enseñar a respetarse, a respetar a los demás y a construir vínculos más sanos durante toda la vida.