El dolor lumbar suele asociarse con la debilidad de los músculos abdominales, por lo que fortalecer esa zona aparece con frecuencia entre las recomendaciones para cuidar la espalda. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, plantea que la composición corporal también podría estar relacionada con estas molestias.

El estudio, publicado en la revista científica PLOS Digital Health, examinó los historiales médicos y las imágenes diagnósticas de 23.500 personas para analizar distintos factores vinculados con el dolor lumbar. Los resultados cuestionan la idea de que tener menos musculatura abdominal sea necesariamente uno de los principales factores asociados con esta afección. En cambio, los investigadores encontraron una relación entre el dolor y la proporción de grasa respecto al músculo en el torso.

Uno de los resultados que llamó la atención del equipo fue que las personas que experimentaban dolor lumbar no necesariamente tenían una menor cantidad total de músculo abdominal. Kathryn Marusich, estudiante de doctorado y autora del trabajo, explicó que el hallazgo no significa que fortalecer la musculatura carezca de importancia. Más bien, muestra que la relación entre la composición corporal y el dolor de espalda es más compleja de lo que suele suponerse.

Al comparar personas con cantidades similares de músculo abdominal, los investigadores observaron que aquellas con una mayor proporción de grasa tenían más probabilidades de presentar dolor en la zona lumbar.

Una posible explicación es que el exceso de grasa corporal influya en la mecánica del movimiento y en la distribución de las cargas que soporta la columna vertebral. Según Marusich, los resultados son compatibles con la teoría de que la relación entre la obesidad y el dolor lumbar podría estar vinculada con esos cambios físicos. De todos modos, el estudio no demuestra que tener más grasa en el abdomen provoque directamente dolor de espalda.

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Especialistas que no participaron en la investigación señalaron que los resultados deben interpretarse con cautela. Donal McNally, profesor de la Universidad de Nottingham, destacó que el tamaño de la muestra permitió detectar asociaciones de magnitud reducida. Aunque consideró que el efecto observado puede ser real, señaló que su importancia es limitada y que existen otros motivos para reducir los niveles de grasa corporal.

Por su parte, Tamar Pincus, profesora de la Universidad de Southampton, también describió como muy pequeño el efecto identificado. Además, advirtió que la relación causal podría funcionar en cualquiera de las dos direcciones. Esto significa que los datos no permiten determinar si una mayor proporción de grasa abdominal contribuye a la aparición del dolor lumbar o si las personas que sufren estas molestias experimentan cambios en su composición corporal.

En definitiva, la investigación aporta información sobre un posible vínculo entre la composición corporal y la salud de la espalda, pero no permite concluir que reducir la grasa abdominal sea una solución para el dolor lumbar ni que fortalecer los abdominales, por sí solo, alcance para prevenirlo.

Con base en El Tiempo/GDA