Cuándo evitar el agua mineral: los riesgos ocultos de las burbujas para la salud

Pedir agua mineral para acompañar el almuerzo o la cena se ha convertido en una costumbre muy arraigada en las mesas de los hogares y restaurantes. Aunque sus burbujas limpian el paladar entre bocado y bocado y aportan un toque fresco, esta bebida no siempre resulta inocua para todo el organismo. Ciertas características intrínsecas, como su contenido de gas disuelto y su concentración de sales, pueden generar molestias o contraindicaciones importantes en determinados cuerpos.

Los especialistas en salud advierten que las bebidas gasificadas exigen una atención particular según la condición física de cada consumidor. No se trata de eliminar por completo un producto de la dieta diaria de forma arbitraria, sino de comprender qué sucede a nivel fisiológico cuando se ingieren líquidos con minerales añadidos y dióxido de carbono de manera sostenida.

El impacto en el sistema digestivo

Quienes padecen afecciones digestivas crónicas deben extremar los cuidados en su elección de bebidas. Diversas publicaciones científicas del sector sanitario señalan que el gas carbónico ingerido no desaparece al tragar, sino que se aloja directamente en el estómago.

Como consecuencia de este proceso, las personas con diagnóstico de reflujo, gastritis o colitis experimentan complicaciones frecuentes. El resultado inmediato es una marcada inflamación abdominal y una incómoda sensación de pesadez que arruina cualquier sobremesa, convirtiendo un momento de disfrute en un episodio de malestar físico.

Precauciones frente al sodio y la hipertensión

Asimismo, resulta fundamental prestar atención al perfil químico de estas opciones embotelladas. La mayoría de los fabricantes incorporan sodio en sus fórmulas para equilibrar el sabor del agua y potenciar su efervescencia, un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de los consumidores desprevenidos.

Por esta razón, la ingesta de agua gasificada se desaconseja de manera categórica en personas con hipertensión arterial o en pacientes que siguen planes alimenticios estrictos bajos en sal por prescripción médica. Introducir este mineral de forma oculta puede alterar el control de la presión arterial que se busca mantener mediante los tratamientos habituales.

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El esfuerzo extra para la salud renal

La función de los riñones representa otra advertencia ineludible dentro de las recomendaciones médicas. Los órganos de depuración de quienes sufren problemas renales deben realizar un esfuerzo adicional y extraordinario para procesar el excedente de calcio, magnesio y sodio característico de estos líquidos.

Ante este panorama, los portales especializados en salud sugieren que los pacientes con insuficiencia o patologías en los riñones se abstengan por completo de consumir agua mineral, así como cualquier otra bebida gasificada que pueda sobrecargar su capacidad de filtrado diario.

Un factor de riesgo para el esmalte dental

Un aspecto que suele pasar desapercibido en las conversaciones cotidianas involucra directamente a la salud bucal. Las personas que sufren de sensibilidad en los dientes necesitan tener un cuidado especial, puesto que la presencia de gas carbónico vuelve el líquido ligeramente ácido.

Aunque el consumo ocasional no representa un peligro inminente, es indispensable moderar las cantidades para evitar que dicha acidez erosione progresivamente el esmalte dental o agrave las puntuales molestias al ingerir alimentos fríos o calientes.

Alternativas refrescantes y elecciones inteligentes

Para quienes integran alguno de estos grupos de riesgo y buscan una alternativa refrescante sin comprometer su bienestar, existen opciones sencillas y caseras. Una excelente alternativa consiste en preparar una jarra de agua natural bien fría con rodajas de pepino o limón, logrando satisfacer el antojo sin riesgos digestivos.

Por otro lado, si las condiciones de salud permiten disfrutar de la bebida sin restricciones, conviene seleccionar el producto adecuado según el menú. Las versiones de burbuja fina y baja mineralización acompañan mejor los platos delicados como pescados o mariscos, mientras que las de burbuja intensa se adaptan a carnes rojas y guisados grasosos.

En base a El Universal/GDA