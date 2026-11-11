Cuáles son las diferencias entre caspa seca y grasa y qué champús usar para eliminar las escamas

La caspa, cuyo nombre médico es pitiriasis capitis, es una alteración del cuero cabelludo caracterizada por una descamación excesiva de la piel, que provoca la aparición de pequeñas escamas blanquecinas. Aunque no suele representar un problema grave, puede resultar molesta y afectar la apariencia del cabello.

Esta afección capilar suele manifestarse después de la pubertad, cuando los cambios hormonales favorecen una mayor producción de grasa. Es más frecuente en adultos y presenta una incidencia superior en los hombres. También puede afectar con mayor intensidad a personas con el sistema inmunitario debilitado o con enfermedades neurológicas, como el Parkinson.

Si bien todavía no se conoce por completo la causa de la caspa, los especialistas identifican diversos factores que pueden favorecer su aparición. Entre los principales se encuentran:



Aceleración de la renovación celular : el proceso habitual de renovación de la epidermis, que dura alrededor de 28 días, se acelera y provoca una acumulación y eliminación más rápida de células muertas.

: el proceso habitual de renovación de la epidermis, que dura alrededor de 28 días, se acelera y provoca una acumulación y eliminación más rápida de células muertas. Cambios hormonales : pueden incrementar la actividad de las glándulas sebáceas y la producción de grasa.

: pueden incrementar la actividad de las glándulas sebáceas y la producción de grasa. Estrés : puede contribuir a desencadenar o agravar los episodios de descamación.

: puede contribuir a desencadenar o agravar los episodios de descamación. Bajas temperaturas : la caspa puede intensificarse durante los meses más fríos del año.

: la caspa puede intensificarse durante los meses más fríos del año. Desequilibrio de la microbiota del cuero cabelludo: la proliferación del hongo Malassezia furfur, anteriormente conocido como Pityrosporum ovale, puede favorecer la aparición de escamas.

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Caspa seca y caspa grasa: cuáles son sus diferencias

Los especialistas distinguen dos tipos principales de caspa, que se diferencian por el aspecto de las escamas, su adherencia al cabello y los síntomas que producen.



Pitiriasis simple o caspa seca Es la variante más habitual. Se caracteriza por la presencia de escamas finas, blancas y livianas, que se desprenden fácilmente del cuero cabelludo y pueden quedar depositadas sobre los hombros y la ropa. Además de la descamación, el cabello puede adquirir un aspecto apagado y una textura áspera. A diferencia de otras manifestaciones, esta variante no suele provocar picazón ni inflamación. Pitiriasis esteatoide o caspa grasa En este caso, las escamas son más gruesas, amarillentas y de consistencia aceitosa o pegajosa. A diferencia de la caspa seca, permanecen adheridas al cabello y al cuero cabelludo. Esta presentación está relacionada con la seborrea, una condición caracterizada por una producción excesiva de grasa. Por eso, suele manifestarse especialmente en las zonas con mayor actividad de las glándulas sebáceas, como la región frontal y la nuca.

Cómo eliminar la caspa: tratamientos y recomendaciones

El tratamiento inicial para controlar la caspa y la descamación del cuero cabelludo consiste en lavar el cabello diariamente con un champú suave que ayude a retirar el exceso de grasa y las células muertas acumuladas.

Cuando esta medida no resulta suficiente, se puede recurrir a champús anticaspa formulados con distintos principios activos, cuya elección depende de las características del problema. Entre ellos se encuentran:



Antifúngicos : ayudan a controlar la proliferación de los hongos asociados con la descamación.

: ayudan a controlar la proliferación de los hongos asociados con la descamación. Citostáticos : regulan la velocidad de renovación de las células de la piel.

: regulan la velocidad de renovación de las células de la piel. Antiseborreicos : contribuyen a controlar la producción excesiva de grasa.

: contribuyen a controlar la producción excesiva de grasa. Queratolíticos : facilitan la eliminación de las escamas adheridas al cuero cabelludo.

: facilitan la eliminación de las escamas adheridas al cuero cabelludo. Antipruríticos: alivian la picazón y otras molestias asociadas.

Los dermatólogos y farmacéuticos recomiendan respetar las instrucciones de uso de cada producto. En general, estos champús se utilizan inicialmente entre una y tres veces por semana, con una reducción progresiva de la frecuencia a medida que mejoran los síntomas.

Si después de cuatro a seis semanas de tratamiento no se observan resultados satisfactorios, puede ser necesario cambiar de producto o alternarlo con otro que contenga un principio activo diferente.

Como complemento, también pueden utilizarse lociones hidroalcohólicas o mascarillas capilares exfoliantes, siempre que sean adecuadas para el tipo de cuero cabelludo.

Por último, si la caspa persiste pese al tratamiento, empeora o aparecen reacciones adversas en la piel, es importante consultar con un dermatólogo para determinar su origen y establecer el abordaje más apropiado.